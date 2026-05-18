Home > मध्य प्रदेश > Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़

Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़

Twisha Sharma Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में परिवार ने सास और पति पर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिजन शव लेने से इंकार कर दूसरे पोस्टमार्टम और केस ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 18, 2026 2:54:30 PM IST

ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट
ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट


Twisha Sharma Case: भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाए उलझती जा रही है. मौत के 6 दिन बाद भी परिजन शव लेने से इंकार कर रहे हैं. रविवार को  ट्वविशा के पिता परिवार के साथ सीएम मोहन यादव से बातचीत के लिए भी पहुंचे थे. परिवार का आरोप है कि आरोपी सास के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. परिवार वालों ने पीएम मोदी और राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पति और सास अपने रुतबे से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार ने दूसरे पोस्ट मॉर्टम और केस ट्रांसफर की गुहार भी लगाई है. 

केस में आया नया मोड़ 

जानकारी के मुताबिक, FIR में ट्विशा के पति और सास पर दहेज और हत्या जैसी धाराएं लगाई गई हैं. लेकिन इस मामले में गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है.  परिवार ने बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी डाली है. इस केस में अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है. आरोपी सास गिरीबाला सिंह ने दाखिल जमानत याचिका में कई तरह के खुलासे किए हैं. उन्होंने अपनी  बहू ट्विशा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. याचिका में दावा किया गया है कि ट्विशा को ड्रग्स की लत थी और अगर उसे समय पर ड्रग्स नहीं मिलता था, तो वह अजीब हरकत करने लगती थी. उसके हाथ कांपने लगते थे और चिड़चिड़ा व्यवहार करती थी. 

You Might Be Interested In

ड्रग्स की वजह से हुआ गर्भपात 

इसके अलावा जमानत आवेदन में यह भी दावा किया है कि ट्विशा नोएडा की रहने वाली थी, यहीं पर उसे ड्रग्स मिल जाते थे. प्रेग्नेंट होने के बाद उसके आचार-व्यवहार में काफी बदलाव आया था. इसके अलावा 30 अप्रैल को भोपाल लौटमे के बाद उन्होंने भारी मात्रा में गांजे का सेवन किया था. कथित तौर पर, ड्रग ओवरडोज के कारण एबॉर्शन भी कराना पड़ा था. ट्विशा का इलाज भोपाल के ही एक साइकैट्रिस्ट के पास चल रहा था. 

Premanand Maharaj: अब नहीं होगी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा! जानें क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला? हजारों भक्त मायूस

घर से 12 घंटे लापता 

जमानत याचिका में यह भी जिक्र किया गया है कि ट्विशा 17 अप्रैल की सुबह फ्लाइट से दिल्ली गई थी. लेकिन वह अपने मायके 18 अप्रैल को पहुंचे. वह 12 घंटे गायब रही थीं. पूछने के बाद भी ट्विशा ने यह नहीं बताया कि वह 12 घंटे तक कहां थी. 31 साल की ट्विशा शर्मा ने 11 और 12 मई की रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उनकी शादी दिसंबर 2025 में समर्थ सिंह के साथ हुई थी.

आज हारे तो सब खत्म! प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद बचाने उतरेगी चेन्नई, चेपॉक के चक्रव्यूह में फंसेगी ‘ट्रेवि-शेक’ की जोड़ी?

Tags: bhopal death casecrime newsTwisha Sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़