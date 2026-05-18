Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत पर बड़ा ट्विस्ट! ड्रग्स नहीं मिलने पर करती थी अजीब हरकत, सास ने बहू के खोले राज़

Twisha Sharma Case: भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाए उलझती जा रही है. मौत के 6 दिन बाद भी परिजन शव लेने से इंकार कर रहे हैं. रविवार को ट्वविशा के पिता परिवार के साथ सीएम मोहन यादव से बातचीत के लिए भी पहुंचे थे. परिवार का आरोप है कि आरोपी सास के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. परिवार वालों ने पीएम मोदी और राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पति और सास अपने रुतबे से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार ने दूसरे पोस्ट मॉर्टम और केस ट्रांसफर की गुहार भी लगाई है.

केस में आया नया मोड़

जानकारी के मुताबिक, FIR में ट्विशा के पति और सास पर दहेज और हत्या जैसी धाराएं लगाई गई हैं. लेकिन इस मामले में गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है. परिवार ने बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी डाली है. इस केस में अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है. आरोपी सास गिरीबाला सिंह ने दाखिल जमानत याचिका में कई तरह के खुलासे किए हैं. उन्होंने अपनी बहू ट्विशा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. याचिका में दावा किया गया है कि ट्विशा को ड्रग्स की लत थी और अगर उसे समय पर ड्रग्स नहीं मिलता था, तो वह अजीब हरकत करने लगती थी. उसके हाथ कांपने लगते थे और चिड़चिड़ा व्यवहार करती थी.

ड्रग्स की वजह से हुआ गर्भपात

इसके अलावा जमानत आवेदन में यह भी दावा किया है कि ट्विशा नोएडा की रहने वाली थी, यहीं पर उसे ड्रग्स मिल जाते थे. प्रेग्नेंट होने के बाद उसके आचार-व्यवहार में काफी बदलाव आया था. इसके अलावा 30 अप्रैल को भोपाल लौटमे के बाद उन्होंने भारी मात्रा में गांजे का सेवन किया था. कथित तौर पर, ड्रग ओवरडोज के कारण एबॉर्शन भी कराना पड़ा था. ट्विशा का इलाज भोपाल के ही एक साइकैट्रिस्ट के पास चल रहा था.

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घर से 12 घंटे लापता

जमानत याचिका में यह भी जिक्र किया गया है कि ट्विशा 17 अप्रैल की सुबह फ्लाइट से दिल्ली गई थी. लेकिन वह अपने मायके 18 अप्रैल को पहुंचे. वह 12 घंटे गायब रही थीं. पूछने के बाद भी ट्विशा ने यह नहीं बताया कि वह 12 घंटे तक कहां थी. 31 साल की ट्विशा शर्मा ने 11 और 12 मई की रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उनकी शादी दिसंबर 2025 में समर्थ सिंह के साथ हुई थी.

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