फरार पति का सरेंडर, सास के वकील ने खींचा हाथ, दूसरी पोस्टमॉर्टम को मंजूरी… ट्विशा केस में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद

Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में, उनके पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को जबलपुर ज़िला जज की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. ट्विशा शर्मा के परिवार वालों ने उनके पति समर्थ सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

पुलिस ने समर्थ सिंह, जो फरार चल रहे थे के लिए एक ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया था और उन्हें पकड़ने वाले के लिए ₹30,000 का इनाम भी घोषित किया था. इस बीच, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की अर्ज़ी भी वापस ले ली थी.

गिरिबाला के वकील ने केस से हाथ खींच लिए

दूसरी तरफ, समर्थ सिंह की मां और इस मामले में सह-आरोपी—गिरिबाला सिंह को एक बड़ा झटका लगा है. आज इस मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब गिरिबाला सिंह के वकील, इनोष जॉर्ज कार्लो ने अचानक खुद को केस की कार्यवाही से अलग कर लिया. उन्होंने केस के ठीक बीच में ही गिरिबाला सिंह की पैरवी करना बंद कर दिया है. आखिरी मौके पर वकील का इस तरह केस से हट जाना, आरोपी के लिए एक बड़ी कानूनी चोट माना जा रहा है.

ट्विशा के शव के दूसरे पोस्टमॉर्टम का आदेश जारी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि उनके शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम कराया जाए. यह आदेश भोपाल की एक निचली अदालत द्वारा परिवार की उस याचिका को खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें उन्होंने दूसरे पोस्टमॉर्टम की इजाजत मांगी थी.

ट्विशा के परिवार ने लगातार यह आरोप लगाया है कि यह कोई सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसमें पूरी फोरेंसिक जांच की जरूरत है. जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमॉर्टम AIIMS, दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाए. हालांकि, अदालत ने यह साफ किया कि यह प्रक्रिया भोपाल में ही होगी. इसके लिए, AIIMS, दिल्ली के डॉक्टरों को एक विशेष विमान से भोपाल ले जाया जाएगा. अदालत ने आगे निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके, पूरा किया जाए.