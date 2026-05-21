Home > मध्य प्रदेश > Twisha Sharma Case: ‘कुछ लोग शरीर बेचकर कमाते हैं’, क्या ट्विशा शर्मा के थे दूसरे मर्दों से संबंध? सास का सनसनीखेज ऑडियो वायरल

Twisha Sharma Case: ‘कुछ लोग शरीर बेचकर कमाते हैं’, क्या ट्विशा शर्मा के थे दूसरे मर्दों से संबंध? सास का सनसनीखेज ऑडियो वायरल

Twisha Sharma News: ट्विशा शर्मा मौत का मामला और पेचीदा होता जा रहा है. अब ट्विशा शर्मा की सास का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसने पूरे मामले को और गरमा दिया है. इसमें ट्विशा शर्मा के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं.

By: Hasnain Alam | Published: May 21, 2026 6:57:12 PM IST

ट्विशा शर्मा सास ऑडियो
ट्विशा शर्मा सास ऑडियो


Twisha Sharma Case Audio: ट्विशा शर्मा मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इससे यह मामला और उलझता जा रहा है. अब ट्विशा शर्मा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. गिरिबाला सिंह का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें ट्विशा की निजी जिंदगी, पुराने रिश्तों और चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप हैं.

ऑडियो को ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा और उनकी सास गिरिबाला सिंह के बीच बातचीत का बताया जा रहा है. ऑडियो में कथित तौर पर ट्विशा की पुरानी रिलेशनशिप और निजी जीवन को लेकर कई सवाल पूछे जाने का जिक्र है.

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क्या दूसरे मर्दों के साथ रिश्तों में थीं ट्विशा?

बातचीत में यह पूछा गया कि क्या ट्विशा पहले दूसरे मर्दों के साथ रिश्तों में थीं, क्या उन्होंने फायदे के लिए संबंध बनाए थे और क्या शादी के बाद भी ऐसा व्यवहार जारी रहेगा. हालांकि, इस ऑडियो क्लिप की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है.

ऑडियो में ‘Promiscuity can be a habit’ यानी ‘ऐसा व्यवहार आदत भी हो सकता है’ जैसी बात होने का दावा किया जा रहा है. इतना ही नहीं बातचीत के कुछ हिस्सों में ट्विशा की तुलना कथित तौर पर सेक्स वर्कर्स से किए जाने का भी आरोप है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑडियो में यह कहा गया है कि ‘कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर बेचकर.’

ऑडियो को लेकर ट्विशा के परिवार ने क्या कहा?

ट्विशा के परिवार ने इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर मानसिक प्रताड़ना और अपमान के आरोप दोहराए हैं. परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को लगातार मानसिक दबाव और चरित्र पर सवाल उठाने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था. परिजनों का आरोप है कि इसी तरह की परिस्थितियों ने उनकी बेटी को मानसिक रूप से तोड़ दिया.

बता दें कि नोएडा की रहने वाली 33 साल की ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. शुरुआती जानकारी में बताया गया था कि वह फंदे से लटकी मिली थीं. ट्विशा की शादी को अभी करीब पांच महीने ही हुए थे.

Tags: Bhopal NewsMP News
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