Twisha Sharma Case: CBI ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को किया अरेस्ट, जानें गिरफ्तारी के पीछे 10 अहम बिंदु

Giribala Singh Arrested: ट्विशा शर्मा केस में सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद CBI ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले, CBI की एक टीम गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर पहुंची थी; गिरिबाला सिंह पर उनकी बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोप हैं.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों को राज्य की राजधानी के बाग मुगालिया एक्सटेंशन इलाके में सिंह के घर में प्रवेश करते देखा गया. सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने कोर्ट के आदेश के बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें गिरफ्तारी के आधार के 10 मुख्य बिंदु.

गिरफ्तारी के आधार के 10 मुख्य बिंदु