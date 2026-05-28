Twisha Sharma Case: CBI ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को किया अरेस्ट, जानें गिरफ्तारी के पीछे 10 अहम बिंदु

Giribala Singh Arrested: ट्विशा शर्मा केस में सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद CBI ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले, CBI की एक टीम गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर पहुंची थी; गिरिबाला सिंह पर उनकी बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोप हैं.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों को राज्य की राजधानी के बाग मुगालिया एक्सटेंशन इलाके में सिंह के घर में प्रवेश करते देखा गया. सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने कोर्ट के आदेश के बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें गिरफ्तारी के आधार के 10 मुख्य बिंदु.
गिरफ्तारी के आधार के 10 मुख्य बिंदु
- 15 मई को एक सत्र न्यायालय ने पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी; गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर दहेज उत्पीड़न से जुड़े आरोप हैं.
- पेशे से वकील समर्थ सिंह इस समय CBI की हिरासत में हैं; CBI ने इस सप्ताह की शुरुआत में मध्य प्रदेश पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी.
- बुधवार को उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया.
- अपने 17-पृष्ठ के आदेश में, न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने टिप्पणी की कि मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और प्रतिवादी (गिरिबाला सिंह) पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द किए जाने योग्य थी.
- सोमवार को CBI ने औपचारिक रूप से ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ले ली; आरोप है कि 12 मई को भोपाल में उनके ससुराल में उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला था.
- एजेंसी ने राज्य पुलिस द्वारा पहले समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज की गई FIR को फिर से दर्ज किया.
- सुनवाई के दौरान, ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि मृतक को कथित तौर पर मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और वह अपने ससुराल में बुरी तरह फंसी हुई थीं.
- याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह आरोप भी लगाया कि गिरिबाला सिंह ने अग्रिम ज़मानत मिलने के बाद सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास किया.
- कोर्ट के समक्ष दिए गए उनके बयानों के अनुसार, पुलिस ने 13 मई को गिरिबाला सिंह के घर से CCTV फुटेज जब्त किया था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर चुनिंदा क्लिप प्रसारित किए गए; आरोप है कि ऐसा जांच को प्रभावित करने के इरादे से किया गया था.
- सूत्रों ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले के आरोपों और परिस्थितियों को देखते हुए, निचली अदालत को अग्रिम ज़मानत देने से पहले सबूतों का अधिक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए था.