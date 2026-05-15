Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के साथ क्या हुआ? 5 महीने पहले हुई थी शादी, अब अचानक मौत से परिवार हैरान, सास-पति पर FIR

Twisha Sharma Case Update: मध्य प्रदेश के भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में रिटायर्ड जज वीरबाला सिंह की प्रेग्नेंट बहू ट्विशा शर्मा के मौत मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दहेज मृत्यु, दहेज प्रताड़ना और दहेज मांगने की धराओं में केस दर्ज किया है. पति समर्थ पर मामला दर्ज किया गया है. साथ ही मामले में पूर्व जज वीरबाला सिंह जो की महिला की सास हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने रात को मामला दर्ज किया.

इसके बाद परिजनों ने एम्स अस्पताल से मृतका ट्विशा शर्मा का शव लिया. परिजनों में सास पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. परिजनों ने सुसराल पक्ष पर दहेज और हत्या के आरोप लगाए थे. परिजनों ने गुरुवार को FIR की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर, एसीपी ऑफिस और महिला थाने में हंगामा किया था. इससे पहले मृतका का पोस्टमार्टम एम्स में करवाया गया.

मंगलवार की रात ट्विशा ने की थी मां से बात

मृतका ट्विशा शर्मा वह नोएडा की रहने वाली थी. मंगलवार की रात महिला ने अपनी मां से बात की थी, जिसमें परेशानी का जिक्र किया था. बाद में खबर आई कि ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली है.

ट्विशा और सामर्थ की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी. पांच महीने बाद ही उसने ससुराल में यह कदम उठाया है. मृतक ट्विशा का भाई इंडियन आर्मी में मेजर हैं. उसने अपने घरवालों को फोन कर बताया था कि पति मुझे कुछ दिनों लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं. हर छोटी बात पर मुझे अपमानित करते हैं. मुझे नोएडा आना है.

ट्विशा के परिजनों का क्या है कहना?

परिवार ने नोएडा वापस लौटने के लिए रिजर्वेशन करवा दिया था. लेकिन उससे पहले मौत की खबर आई. ट्विशा के परिजनों ने कहा कि हमें बताया गया कि उसने सुसाइड किया है. लेकिन, हमें विश्वास नहीं है. परेशानी की हालत में भी उसने अपनी मां से कहा था कि मम्मी आप डरना नहीं, मैं परेशानी की हालत में भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, जिससे आपलोगों का नाम खराब हो. अचानक से ऐसा क्या हुआ, उसके गले पर नाखून और रस्सियों के निशान हैं. कान नीले पड़ गए हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी है.