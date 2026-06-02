थप्पड़ मारा… ट्विशा केस की सुनवाई में हाई वोल्टेज ड्रामा; जज के सामने आई हाथापाई की नौबत; गिरिबाला सिह को CBI से बड़ा झटका

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा केस में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने मंगलवार को कोर्ट में अपना बचाव खुद किया. सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में तीखी बहस हुई. बताया जा रहा है कि गिरिबाला, जो काफी परेशान दिख रही थीं, कई बार जोर से चिल्लाईं और CCTV फुटेज का ज़िक्र करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि फुटेज किसने लीक किया.

उन्होंने कोर्ट में जज के सामने एक गंभीर आरोप भी लगाया, जिसमें दावा किया गया कि ट्विशा के वकील, अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर हाई कोर्ट में उनके बेटे, समर्थ को थप्पड़ मारा था. आज की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

जब हालात लगभग हाथापाई तक पहुंच गए

सुनवाई के दौरान, ट्विशा के वकील, अनुराग श्रीवास्तव ने गिरिबाला सिंह के आरोपों पर कड़ा ऐतराज़ जताया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी ज़ुबानी जंग छिड़ गई. कोर्टरूम के अंदर ठीक जज के सामने हालात लगभग हाथापाई तक पहुंच गए थे; थप्पड़ मारने के आरोप को लेकर गिरिबाला को चुनौती देते हुए, ट्विशा के वकील ने पूछा शिकायत कहां है?

ट्विशा के वकील ने बताया कि समर्थ जबलपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के चैंबर के अंदर बैठा था. इसके जवाब में, समर्थ के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को सुरक्षित पनाह लेने का अधिकार है. इस पर ऐतराज जताते हुए, अनुराग ने इस बात की जांच की मांग की कि ₹30,000 का इनाम घोषित एक वॉन्टेड अपराधी जबलपुर के प्रिंसिपल सेशंस जज के परिसर के अंदर पनाह पाने में कैसे कामयाब रहा.

हमारी जान को खतरा है- गिरिबाला

इसके अलावा, गिरिबाला ने मीडिया ट्रायल को खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा हम जहां भी जाते हैं, मीडिया हमारा पीछा करता है; यह बंद होना चाहिए. यह गुहार लगाते हुए, उन्होंने गहरी चिंता जताई कि उनकी जान को खतरा है. गिरिबाला ने क्राइम सीन के रीकंस्ट्रक्शन से जुड़े फुटेज को मीडिया में जारी किए जाने पर भी ऐतराज़ जताया.

इसके अलावा, उन्होंने CBI द्वारा उनके आने-जाने के इंतज़ाम के तरीके पर भी ऐतराज जताया; जब एजेंसी उसे कार से उसके घर वापस लाई, तो उसे उसके घर से तीन घर दूर उतारा गया, जिसके बाद CBI अधिकारियों ने उसे बाकी का रास्ता पैदल चलकर उसके घर तक पहुंचाया. उसने इस पर भी आपत्ति जताई और कहा कि गाड़ी तो ठीक घर के सामने खड़ी थी.

CBI ने कस्टडी नहीं मांगी; दोनों सेंट्रल जेल में ही रहेंगे

CBI ने कोर्ट को बताया कि, फिलहाल, वे ज्यूडिशियल रिमांड (JR) की मांग कर रहे हैं; अगर जरूरत पड़ी, तो वे बाद में पुलिस रिमांड (PR) की मांग करेंगे. जांच एजेंसी ने अपने लिए कस्टडी नहीं मांगी. नतीजतन, कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, और उन्हें भोपाल की सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, जहां उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा.