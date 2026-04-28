Home > मध्य प्रदेश > Katni Accident News: कटनी में दर्दनाक हादसा, पानी भरी खदान में डूबने से महिला और बालिका की मौत; गांव में पसरा मातम

Katni Accident News: कटनी में दर्दनाक हादसा, पानी भरी खदान में डूबने से महिला और बालिका की मौत; गांव में पसरा मातम

Katni Accident News: कटनी के ग्राम सांडा में पानी से भरी खदान में डूबने से एक महिला और 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई. हादसे से गांव में शोक का माहौल है.

By: Preeti Rajput | Published: April 28, 2026 1:17:22 PM IST

खदान में डूबने से एक महिला और 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई.
खदान में डूबने से एक महिला और 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई.


Katni Accident News: कटनी जिले के बाकल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांडा में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां पानी से भरी खदान में डूबने से एक महिला और 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई. इस घटना से गांव में शोक का माहौल है.

गांव में शोक का माहौल 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सांडा निवासी अन्नी यादव के घर में पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान उसकी पत्नी अनुतिया बाई (40) और साली की बेटी माही यादव उर्फ सिमरन (12) आसपास गांव के श्मशान घाट के पास स्थित पानी से भरी खदान में नहाने के लिए गई थीं.

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पानी में डूबे मिले शव 

बताया गया जब दोनों वापस नहीं लौटीं, तो परिजनों को चिंता हुई. जहा खोजबीन के दौरान खदान के पास उनके कपड़े और चप्पल मिलीं, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पानी में तलाश शुरू की गई. कुछ समय बाद दोनों के शव पानी में डूबे हुए मिले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शवों को बाहर निकलवाया.  पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है

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Tags: home-hero-pos-7katni accident newsMadhya Pradeshquarry drowning incident
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