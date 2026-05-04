Morena love couple death: मुरैना के देवगढ़ में आम के पेड़ से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, गांव में फैली सनसनी

Morena love couple death: मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. छत्तर का पुरा गांव के पास नहर किनारे एक आम के पेड़ से युवक और युवती के शव लटके मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना सोमवार सुबह सामने आई, जिसके बाद गांव में मातम और सनसनी दोनों फैल गए.

गांव में मिले शव, मौके पर मचा हड़कंप

सोमवार सुबह जब ग्रामीण नहर किनारे स्थित ओई हार क्षेत्र की ओर पहुंचे, तो उन्होंने पेड़ पर दो शव लटके देखे. यह दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

तीन साल से चल रहा था प्रेम संबंध

मृतक युवक योगेश (22) और युवती अंजलि (20) एक ही गांव के रहने वाले थे. जानकारी के अनुसार, दोनों के बीच पिछले करीब तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे. गांव में उनके रिश्ते को लेकर पहले से चर्चा भी होती रहती थी. बताया जा रहा है कि रविवार रात दोनों अपने-अपने घरों से अचानक लापता हो गए थे. परिजन पूरी रात उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद सोमवार सुबह यह दर्दनाक घटना सामने आई.

पुलिस जांच में जुटी, आत्महत्या की आशंका

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण भी इस दुखद घटना से गहरे सदमे में हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है.

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