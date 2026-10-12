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MP: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे तिलक वर्मा और कुलदीप यादव, भस्मारती में हुए शामिल, बाबा महाकाल से क्या मांगा?

Ujjain News: इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 मुकाबला जीतने के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. खिलाड़ियों के मंदिर पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ जुट गई. प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए.

By: Hasnain Alam | Published: October 12, 2026 9:22:30 PM IST

उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव और तिलक वर्मा
उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव और तिलक वर्मा


MP News: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा और कुलदीप यादव सोमवार को उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. दोनों खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्मारती में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भस्मारती के दर्शन किए और भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता के साथ आगामी विश्व कप में जीत के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की.

एक दिन पहले इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 मुकाबला जीतने के बाद दोनों क्रिकेट खिलाड़ी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. खिलाड़ियों के मंदिर पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ जुट गई. प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए.

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कुलदीप यादव ने मांगा भारतीय टीम की सफलता का आशीर्वाद

दर्शन के बाद क्रिकेटर कुलदीप यादव ने कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि क्रिकेट सहित सभी खेलों में भारत लगातार आगे बढ़ता रहे. उन्होंने आगामी विश्व कप के लिए भी बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा.

हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद भी भस्मारती में हुए शामिल

भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद भी बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वह खेल से पहले और खेल के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं. उन्होंने कामना की कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे. विवेक सागर ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही उन्होंने प्रत्येक मेडल हासिल किया है.

मंदिर समिति ने सभी खिलाड़ियों का किया सम्मान

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सभी खिलाड़ियों का दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया. खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर भारतीय खेल जगत की उन्नति और देश की टीमों की सफलता के लिए प्रार्थना की. इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और प्रशंसकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला.

Tags: Kuldeep YadavMP Newstilak varma
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