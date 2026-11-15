Tikamgarh Secret Library: महल के नीचे मिली ऐसी लाइब्रेरी, जिसमें कैद था 500 साल का इतिहास; किसने जुटाया इतना बड़ा खजाना?

Madhya Pradesh Hidden Library: भारत के इतिहास में राजाओं-महाराजाओं की ऐसी कई कहानियां छिपी हैं, जिनका पता सदियों बाद चलता है. बुंदेलखंड की धरती भी अपने किलों, महलों और राजशाही विरासत के लिए जानी जाती है. यहां कभी ओरछा रियासत के बुंदेला शासकों का शासन हुआ करता था. इसी रियासत से जुड़ी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की एक पुरानी इमारत ने 2025 में एक बार फिर इतिहास प्रेमियों का ध्यान खींचा. महेंद्र सागर तालाब के किनारे बनी ताल कोठी के नीचे मौजूद ऐतिहासिक लाइब्रेरी में हजारों दुर्लभ किताबें, हस्तलिखित ग्रंथ और पुराने दस्तावेज मिले. करीब 25 साल से बंद से इस लाइब्रेरी के सामने आने के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर किसने इतना बड़ा साहित्यिक खजाना इकट्ठा किया था और इसे इतने लंबे समय तक बंद क्यों रखा गया?

ऐतिहासिक लाइब्रेरी किसने बनवाई?

यह कहानी ओरछा रियासत और बुंदेला शासकों से जुड़ी है. ताल कोठी को ओरछा के राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था. 1932 में, इस बिल्डिंग में ओरछा स्टेट लाइब्रेरी बनाई गई थी. इसका मकसद किताबों, साहित्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों को संभालकर रखना था. यह कलेक्शन किसी एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि ओरछा रियासत की देखरेख में बनी एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी थी. इसमें अलग-अलग विषयों पर किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई थीं.

किताबों की दुनिया 25 साल तक बंद क्यों रही?

1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद, ताल कोठी का इस्तेमाल पढ़ाई-लिखाई के कामों के लिए होने लगा. टीकमगढ़ का पहला PG कॉलेज यहीं बना. लाइब्रेरी भी लंबे समय तक इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रही. हालांकि, साल 2000 के आसपास एक विवाद के बाद इस पर ताला लगा दिया गया. धीरे-धीरे यह ऐतिहासिक कलेक्शन लोगों की नज़रों से ओझल हो गया. हैरानी की बात है कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव काम वाली बिल्डिंग में बनी यह रेयर लाइब्रेरी लंबे समय तक काफी हद तक अनजान रही. किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट बंद कमरों में छिपी रहीं.

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की पहल से एक खजाना मिला

इस लाइब्रेरी की पहचान वापस दिलाने का क्रेडिट टीकमगढ़ के उस समय के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की पहल को जाता है. बचपन में उन्होंने बिल्डिंग के बेसमेंट और वहां छिपी किताबों के बारे में कहानियां सुनी थीं. कलेक्टर बनने के बाद उन्होंने उस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा की और कॉलेज मैनेजमेंट के साथ मिलकर लाइब्रेरी को फिर से खोलने की पहल की.

जब पुराने दरवाज़े खोले गए, तो अंदर किताबों, लकड़ी की अलमारियों और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा कलेक्शन मिला. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लगभग 30,000 किताबें और रेयर मटीरियल मौजूद हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह संख्या 50,000 से ज़्यादा बताई गई है.

कौन सी रेयर किताबों ने इतिहासकारों का ध्यान खींचा?

लाइब्रेरी में लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं. इनमें कुछ खास कलेक्शन भी शामिल हैं-

गांधी के स्केच: आर्टिस्ट फेलिक्स टोपोलस्की का एक दुर्लभ काम, जो 1944 में पब्लिश हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ी तस्वीरों वाली चीज़ें हैं.

हाथ से लिखी रामचरितमानस: यह कॉपी, जो लगभग 200 साल पुरानी बताई जाती है, के बॉर्डर खूबसूरती से पेंट किए गए हैं.

अनंत विरदंडम चंपू: 1576 की एक दुर्लभ संस्कृत साहित्यिक रचना.

ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स: पुराने पंचांग, ​​ज्योतिषीय गणनाएं, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, साथ ही फ़ारसी और ब्रज भाषा के टेक्स्ट भी मिले हैं.

अब इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी का क्या होगा?

लाइब्रेरी मिलने के बाद, ज़िला प्रशासन ने इसके बचाव और जीर्णोद्धार की योजना बनाई. आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मदद से कलेक्शन का सर्वे किया गया है. किताबों को कैटलॉग करने, डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और खराब मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने की योजनाएं चल रही हैं. भविष्य में इसे हेरिटेज लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के तौर पर डेवलप करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है.