Tikamgarh Railway Station Inauguration Live: पीएम मोदी ने वर्चुअली किया पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन, सीएम मोहन यादव रहे मौजूद

Tikamgarh Railway Station Inauguration Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (17 जुलाई) वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया. इस शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए.

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया- “निरंतर सौगातों के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश. आज टीकमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता करूंगा. इस अवसर पर 189 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा.