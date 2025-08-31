Home > मध्य प्रदेश > शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर किया अधमरा, पति भारतीय सेना में है जवान

Madhya Pradesh: पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति के मोहल्ले की एक महिला से नाजायज संबंध हैं, ताजा घटना तब हुई, जब वर्षा साते संतान का व्रत रखे हुए थी और फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी

Published By: Ratna Pathak
Published: August 31, 2025 18:25:39 IST

पन्ना से रिपोर्टर प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भारतीय सेना के एक हवलदार ने अपनी पत्नी के साथ अमानवीय अत्याचार किया है। आरोप है कि शराब के नशे में धुत इस जवान ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह अधमरी हो गई। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति के मोहल्ले की एक महिला से नाजायज संबंध हैं, जिसका विरोध करने पर वह उसे पीटता है। इस घटना के बाद, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

हवलदार भारतीय सेना में कार्यरत है

पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज की और पुलिस को यह जानकारी दी की उसके पति का किसी के साथ अफेयर है और जब वो अपने पति को रोकती है तो वो मुझे मारता है। यह व्याख्या पिछले कई दिनों से चल रहा है। यह घटना पन्ना जिले के अजयगढ़ की है। जहां सतीश अवस्थी नामक एक हवलदार भारतीय सेना में कार्यरत है। उसकी पत्नी, वर्षा अवस्थी, ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब का आदी है और जब भी वह छुट्टी पर घर आता है, तो उसके साथ मारपीट करता है। ताजा घटना तब हुई, जब वर्षा साते संतान का व्रत रखे हुए थी और फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसी दौरान, नशे में धुत सतीश घर पहुंचा और बिना कुछ सुने उस पर हमला कर दिया। उसने वर्षा को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह अधमरी हालत में घर के सामने गिर गई।

घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया

पत्नी की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही पीड़िता की शिकायत के आधार पर, अजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी हवलदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग इस तरह के घरेलू अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता की शिकायत पर अजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

