Home > मध्य प्रदेश > Katni News: गुटका विवाद! कटनी में 15 वर्षीय किशोर ने खाया जहर, पिता की डांट से था नाराज

Katni News: गुटका विवाद! कटनी में 15 वर्षीय किशोर ने खाया जहर, पिता की डांट से था नाराज

Katni news: किशोर को उसके पिता ने गुटका खाने से मना किया था. इसी बात से नाराज होकर उसने गुस्से में घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 4:06:47 PM IST

कटनी में 15 वर्षीय किशोर ने खाया जहर
कटनी में 15 वर्षीय किशोर ने खाया जहर


Katni Teen Poison Case: कटनी. जिले के रीठी तहसील क्षेत्र से एक चिंताजनक घटना सामने आई है. रीठी तहसील की सीमा से लगे नागचांद गांव में पिता की डांट से नाराज एक 15 वर्षीय किशोर ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई.

गुस्से में खाया जहरीला पदार्थ

मिली जानकारी के अनुसार, किशोर को उसके पिता ने गुटका खाने से मना किया था. इसी बात से नाराज होकर उसने गुस्से में घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया. कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया.

You Might Be Interested In

किशोर का उपचार जारी

परिजन तत्काल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कटनी रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

यह घटना परिवारों में संवाद, समझदारी और बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि छोटी-छोटी बातों पर बच्चे ऐसे गंभीर कदम न उठाएं.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Follow Us

