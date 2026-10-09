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MP: नवरात्रि से पहले ‘गरबा पार्टनर’ के ऑनलाइन विज्ञापनों की भरमार, इंदौर क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी

MP News: इंदौर क्राइम ब्रांच ने लोगों से ‘गरबा पार्टनर’ और ‘डांडिया पार्टनर’ जैसे लुभावने और भ्रामक ऑनलाइन ऑफर्स के झांसे में नहीं आने की अपील की है. आशंका जताई गई है कि इन विज्ञापनों के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी या पैसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.

By: Hasnain Alam | Published: October 9, 2026 8:41:57 PM IST

गरबा पार्टनर के विज्ञापन से रहें सावधान!
गरबा पार्टनर के विज्ञापन से रहें सावधान!


MP News: शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले सोशल मीडिया और अलग-अलग वेबसाइट्स पर ‘गरबा पार्टनर’ और ‘डांडिया पार्टनर’ उपलब्ध कराने के नाम पर ऑनलाइन विज्ञापनों की भरमार देखने को मिल रही है. इन विज्ञापनों में ‘Find Garba Partner’ और ‘Find Dandiya Partner’ जैसे दावे किए जा रहे हैं. कुछ प्लेटफॉर्म 11 से 19 अक्टूबर तक नवरात्रि के दौरान लोगों को उनकी पसंद के अनुसार गरबा और डांडिया पार्टनर उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन मैचिंग की सुविधा देने की बात कह रहे हैं.

इन विज्ञापनों में इंदौर के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, जयपुर, भोपाल, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं. वहीं, कुछ प्लेटफॉर्म गरबा पार्टनर खोजने के साथ नवरात्रि फेस्टिवल गाइड, गरबा आयोजनों और उनसे जुड़े नियमों की जानकारी देने का भी दावा कर रहे हैं.

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इंदौर क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी

हालांकि, इन विज्ञापनों के जरिए वास्तव में किस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इनकी विश्वसनीयता कितनी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं. इसी को देखते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए एडवाइजरी जारी की है.

क्राइम ब्रांच ने लोगों से ऐसे लुभावने और भ्रामक ऑनलाइन ऑफर्स के झांसे में नहीं आने की अपील की है. आशंका जताई गई है कि इन विज्ञापनों के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी या पैसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.

सोशल मीडिया पर ‘रेंट पर गरबा पार्टनर’ के पोस्ट वायरल

भोपाल में सोशल मीडिया पर ‘रेंट पर गरबा पार्टनर’ उपलब्ध कराने से जुड़े पोस्ट भी चर्चा में हैं. इन पोस्ट में 1,000, 1,500 और 2,000 रुपये के गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम पैकेज का जिक्र किया जा रहा है. इन ऑफर्स को लेकर धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि गरबा केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह मां दुर्गा की पूजा और स्तुति से जुड़ा आयोजन है. उन्होंने गरबा को धार्मिक अनुष्ठान बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो यह आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर सजा भी मिलेगी.

Tags: MP News
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