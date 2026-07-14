भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए अलग खुली जगह; 15 दिन बाद होगी अहम सुनवाई

Supreme Court on Dhar Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स के बारे में एक जरूरी निर्देश जारी किया. सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक अंतरिम व्यवस्था करते हुए कहा कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स के पास मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज के लिए एक खुली जगह दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह सिर्फ़ एक एड हॉक व्यवस्था है और इसे किसी भी पक्ष के अधिकारों या दावों पर आखिरी फ़ैसला नहीं माना जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था का मकसद मामले के आखिरी निपटारे तक शांति और सद्भाव बनाए रखना है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी अंतरिम व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि यह पक्का हो सके कि किसी भी पक्ष को कोई परेशानी न हो और मुस्लिम पक्ष हमेशा की तरह नमाज पढ़ सके. मामले की विस्तृत सुनवाई 15 दिन बाद होगी.

हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के तौर पर मान्यता देने के नतीजों पर सवाल उठाया गया था. हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला देवी सरस्वती को समर्पित एक पुराना मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है.

सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से लंबे समय से चली आ रही एक ऐसी स्थिति खत्म हो गई है जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर असर डाल रही थी.

इतिहास पलटा नहीं जा सकता- मुस्लिम पक्ष के वकील

मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि भारत इतिहास की कई परतों वाला देश है और अतीत की हर ऐतिहासिक घटना के आधार पर मौजूदा सिस्टम को नहीं बदला जा सकता. उन्होंने महात्मा गांधी की मशहूर कहावत आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, को कोट किया.

सिंघवी ने दलील दी कि यह हो सकता है कि किसी समय कुछ जगहों पर मंदिर रहे हों, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इतिहास पलटना सही नहीं होगा. उन्होंने अपनी दलील को सपोर्ट करने के लिए ताजमहल से जुड़े एक पुराने मामले का ज़िक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट की सलाह

बहस के दौरान, CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दोनों पक्षों के सीनियर वकीलों से कहा कि यह बहुत सेंसिटिव मामला है और उन्हें अपनी दलीलें पेश करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए. बेंच ने यह भी कहा कि केस की आखिरी सुनवाई उस दिन होगी जब दोनों तरफ के सीनियर वकीलों के पास काफी समय होगा. कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो केस की सुनवाई पूरे दिन की जाएगी. मामले की विस्तृत सुनवाई 15 दिन बाद होगी.