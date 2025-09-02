Supreme Court News: युवक ने राइफल से खुद को उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने उठाये एमपी पुलिस पर सवाल

Supreme Court of India: “क्या कोई व्यक्ति राइफल से खुद को सीने में गोली मार सकता है?” ये सवाल एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा। यह सवाल मध्य प्रदेश पुलिस से पूछा गया है। यह मामला मौत के मामले को आत्महत्या के रूप में बताने से जुड़ा है। “क्या सभी पहलुओं की जाँच हो चुकी है? क्या इस पहलू पर भी विचार किया गया है कि क्या यह हत्या का मामला है?”, कोर्ट ने आगे पूछा।

पीठ की क्या टिप्पणी रही (Supreme Court’s Comment)

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने टिप्पणी की कि हमारी समझ से यह जाँच का विषय है कि क्या कोई व्यक्ति राइफल से खुद को सीने में गोली मार सकता है? अभियोजन पक्ष के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने राइफल से खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अग्रिम ज़मानत दे दी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट को संदेह था कि क्या कोई व्यक्ति राइफल से खुद को सीने में गोली मार सकता है। इसलिए, उसने राज्य का हलफनामा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री तलब की। अदालत ने कहा कि हलफनामे में राइफल की ज़ब्ती और उसकी लंबाई की जानकारी दी जानी चाहिए।

मामले की जानकारी (What is the Case?)

यह मामला याचिकाकर्ता के 17 वर्षीय बेटे से जुड़ा है। उसके बेटे ने भोपाल स्थित एक अकादमी में शॉटगन शूटिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। यहाँ प्रतिवादी संख्या दो ने बेटे पर 40,000 रुपये चुराने का आरोप लगाया। आरोपों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या दो और अकादमी के अन्य छात्रों ने याचिकाकर्ता के बेटे को अपना अपराध कबूल करने के लिए धमकाया। उन्होंने उसका फोन छीन लिया और अपराध कबूल करने के लिए संदेश भेजे, साथ ही उसकी पिटाई भी की। उनके व्यवहार से दुखी और असहनीय होकर याचिकाकर्ता के बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला

इस घटना से पहले मृतक

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले, मृतक ने अपने एक दोस्त और अपनी बहन को बताया था कि वह आत्महत्या कर रहा है। उसने अपने दोस्त को एक सुसाइड नोट भी दिया था, जिसमें उसने अकादमी के छात्रों (प्रतिवादी संख्या 2 सहित) को दोषी ठहराया था। लगभग एक महीने बाद, भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआत में, सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। हालाँकि, बाद में उच्च न्यायालय ने उसे राहत दे दी।

उम्र संबंधी त्रुटि

याचिकाकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने न केवल उसके बेटे की आत्महत्या की घटना को महत्वहीन बताया, बल्कि मृतक को दबाव झेलने में असमर्थ भी माना और अभियुक्त के कृत्यों का बचाव किया। यह दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु 18 वर्ष मानने में त्रुटि की, जबकि घटना के समय उसकी आयु 17 वर्ष थी, और इस प्रकार, नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर अपराध लागू होता है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता है। उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है क्योंकि उसने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी जाँच में सहयोग नहीं किया।

मौत के मुंह से बाहर आए 272 यात्री! वरना हो जाता Ahmedabad plane crash जैसा हादसा