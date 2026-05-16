डमी उम्मीदवार से CM बनने तक, राजनीति में इत्तेफाक से हुई एंट्री, फिर कैसे सुंदरलाल पटवा बनें BJP के सबसे खास चेहरे?

Sunderlal Patwa Accidental Politician: मध्य प्रदेश की राजनीति और उसके मुख्यमंत्रियों की जब भी चर्चा होती है, तो सुंदरलाल पटवा का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है. सुंदरलाल पटवा एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने सौम्य स्वभाव, गरिमा, वाक्पटुता, सांगठनिक क्षमता और अदम्य जुझारू भावना के बल पर लोकप्रियता हासिल की.

लेकिन बहुत कम लोग ही जानते है कि सुंदरलाल पटवा एक इत्तेफाकी राजनेता बनें. उनका राजनीति में आने का कोई भी विचार नहीं था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि सुंदरलाल पटवा ने एक डमी उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में कैसे कदम रखा.

सुंदरलाल पटवा ने कैसे रखा राजनीति में कदम?

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सुंदरलाल पटवा की राजनीतिक यात्रा मंदसौर जिले की मनासा तहसील से शुरू हुई थी. पटवा ने जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की. कहा जाता है कि पटवा जी का राजनीति में प्रवेश काफी अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुआ था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है. यह घटनाक्रम वर्ष 1956 की है, उस समय कुशाभाऊ ठाकरे जो बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता बने ने पटवा से आग्रह किया कि वे मनासा विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ें. शुरुआत में, पटवा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था.

जब पटवा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से उन पर दबाव डाला गया. जब यह प्रयास भी विफल रहा, तो जनसंघ ने मनासा से रामचंद्र बासेर को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया.

पटवा, बासेर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे

पुरानी पीढ़ी के नेता याद करते हैं कि सुंदरलाल पटवा, रामचंद्र बासेर के साथ चुनाव कार्यालय गए थे ताकि नामांकन पत्र दाखिल करने में उनकी सहायता कर सकें. इस प्रक्रिया के दौरान, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटवा का नाम भी पार्टी के लिए एक ‘डमी उम्मीदवार’ (वैकल्पिक उम्मीदवार) के रूप में प्रस्तावित कर दिया. बताया जाता है कि जब नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई और वे वैध पाए गए, तो पटवा ने अपने नामांकन वापस लेने का अनुरोध किया; हालांकि, उन्हें ऐसा करने से यह कहकर रोक दिया गया कि अभी भी समय शेष है.

कहा जाता है कि जब नामांकन वापस लेने का निर्धारित समय अंततः आ पहुंचा, तो यह रामचंद्र बासेर, जो मूल रूप से उम्मीदवार थे, अपना नामांकन वापस ले लिया. आरोप है कि घटनाक्रम में यह बदलाव पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा डाले गए दबाव के कारण हुआ था. इसके बाद, सुंदरलाल पटवा को सूचित किया गया कि अब वे जनसंघ के एकमात्र उम्मीदवार हैं.

हिचकिचाहट के बीच कैसे सुंदरलाल पटवा ने बने मध्य प्रदेश की सीएम?

शुरू में कुछ हिचकिचाहट और अनिच्छा दिखाने के बाद, जब पार्टी के नाम पर उनसे अपील की गई, तो अंततः वे सहमत हो गए. इसके बाद हुए चुनाव में पटवा विजयी रहे. इस प्रकार, यह चुनावी राजनीति में पटवा के प्रवेश की कहानी है. सुंदरलाल पटवा 1980 में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. उनका यह कार्यकाल 20 जनवरी से 17 फरवरी तक रहा. उस समय से लेकर, पटवा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद, 1990 में, उन्होंने एक बार फिर यह गौरव प्राप्त किया.

1997 में, पटवा ने छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव जीता. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में दो वर्षों तक मंत्री के रूप में भी कार्य किया. उन्होंने ग्रामीण विकास, रसायन और उर्वरक, तथा खान मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया. तीन बार विधायक (MLA) रहे पटवा ने पार्टी और संगठन, दोनों के भीतर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. 1999 में, उन्होंने होशंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता.