MP: मध्य प्रदेश की जनसुनवाई में अचानक पहुंचा ‘कुत्ता’ बोला- नसबंदी के बाद भी हो गए 6 बच्चे! पीछे छिपी है लाखों की हेराफेरी

MP Dog Sterilization Scam: मध्य प्रदेश के खंडवा में बुधवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक शख्स के विरोध का तरीका इतना अनोखा था कि कुछ देर के लिए अधिकारी भी हैरान रह गए.

मामला सिर्फ एक अजीब प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि इसके पीछे सरकारी योजना में कथित गड़बड़ी का गंभीर आरोप भी लगाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरी कहानी क्या है.

कुत्ते का मास्क पहनकर पहुंचा फरियादी

खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई के दौरान एक शख्स कुत्ते का मास्क पहनकर अधिकारियों की टेबल के सामने पहुंचा. उसके साथ खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक ‘मुल्लू’ राठौर भी मौजूद थे. अनोखे अंदाज में किए गए इस विरोध प्रदर्शन को देखकर जनसुनवाई में मौजूद लोग और प्रशासनिक अधिकारी कुछ देर के लिए हैरान रह गए. दरअसल, यह प्रदर्शन नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों के नसबंदी अभियान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर किया गया था.

नसबंदी के बावजूद हो गए 6 बच्चे

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ आया कुत्ता नसबंदी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का शिकार हुआ है. उन्होंने दावा किया कि नसबंदी के बावजूद उसके 6 बच्चे हो गए.

राठौर ने आरोप लगाया कि आवरा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के नाम पर नगर निगम की ओर से लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने मांग की कि नसबंदी अभियान में शामिल कंपनियों और जिम्मेदार लोगों की जांच कराई जाए और अनियमितता सामने आने पर FIR दर्ज की जाए.

कागजों पर काम दिखाकर लाखों रुपये हड़पने का आरोप

दीपक राठौर ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के नसबंदी के नाम पर सरकारी फंड का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया. उनका दावा है कि कागजों पर बड़ी संख्या में कुत्तों की नसबंदी दिखाकर भुगतान किया गया, जबकि हकीकत में उतना काम नहीं हुआ.

वह दिल्ली से आया है, हाई कोर्ट भी जाएगा…

दीपक राठौर ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा मेरे साथ जो व्यक्ति आया था (कुत्ते का मास्क पहनने वाला)… वह दिल्ली से M.Com, B.Com, और कई दूसरी जानी-मानी डिग्रियां लेकर आया है. वह बहुत दुखी है. उन्होंने नसबंदी के नाम पर 40 लाख रुपये ठग लिए हैं. उसने तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की. अगर उसकी बात नहीं सुनी गई, तो वह हाई कोर्ट जाएगा और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करेगा.

खंडवा के एडिशनल कलेक्टर, काशी राम बारडोले ने कहा पब्लिक हियरिंग के दौरान, डॉग नसबंदी सेंटर के कामकाज और फाइनेंशियल गड़बड़ियों के बारे में शिकायतें मिलीं. एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच करेगा. जांच से जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे, और अगर कोई गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.