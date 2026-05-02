Singrauli viral video: सिंगरौली में दबंगई का वीडियो वायरल, सुरक्षा एजेंसी संचालक ने युवक को हॉकी-डंडों से बेरहमी से पीटा

Singrauli viral video: सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र से गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सुरक्षा एजेंसी संचालक ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दीं. एनसीएल (NCL) के निगाही CHP मधुकान क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी एक युवक को हॉकी और डंडों से बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है.

सरेआम युवक की बेरहमी से पिटाई

घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक को हॉकी और डंडों से लगातार पीट रहा है. घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण लोगों में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है. मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान एम.डी. सिंह के रूप में हुई है, जो एक सुरक्षा एजेंसी का संचालक बताया जा रहा है. इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

पहले भी कर चुका है मारपीट

स्थानीय लोगों के अनुसार, एम.डी. सिंह का विवादों से पुराना संबंध रहा है. कुछ दिन पहले ही उसने एक आदिवासी युवक के साथ भी मारपीट की थी. लगातार इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसी के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. साथ ही संबंधित प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा रही है.

पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच शुरू

वीडियो वायरल होने के बाद नवानगर थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. वायरल वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.