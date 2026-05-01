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Power restoration accident: मोरवा में बिजली सुधार कार्य के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से विद्युत कर्मी की मौत

Power restoration accident: सिंगरौली के मोरवा क्षेत्र में बिजली सुधार कार्य के दौरान विद्युत कर्मी राजकुमार बैस की करंट लगने से मौत हो गई. ट्रांसफार्मर पर काम करते समय डीजी सेट से करंट आने की आशंका जताई जा रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 12:09:23 PM IST

करंट लगने से विद्युत कर्मी की मौत
करंट लगने से विद्युत कर्मी की मौत


Power restoration accident: सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में बिजली सुधार कार्य के दौरान एक विद्युत कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा देर शाम उस समय हुआ, जब आंधी और बारिश के कारण बाधित बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए विद्युत विभाग की टीम फील्ड में कार्य कर रही थी.

ट्रांसफार्मर सुधारते समय हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिपरखड़ निवासी राजकुमार बैस प्रेमकांता गैस गोदाम के पास स्थित ट्रांसफार्मर में जंपर सुधारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े थे. बताया जा रहा है कि कार्य शुरू करने से पहले विभागीय कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर से डीजी सप्लाई बंद कर दी गई थी.

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 डीजी सेट से करंट आने की आशंका

इसके बावजूद आशंका जताई जा रही है कि कमिन्स और आरआर इंजीनियरिंग द्वारा उपयोग किए जा रहे डीजी सेट से रिटर्न लाइन में करंट प्रवाहित हो गया. इसी दौरान राजकुमार बैस करंट की चपेट में आ गए. तेज झटका लगने से वह बिजली के खंभे से नीचे गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने उन्हें उपचार के लिए एनसीएल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है

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Tags: morwa accident newssingrauli electricity worker death
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