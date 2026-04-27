Singrauli Murder: कोरसर कोठार में दिल दहला देने वाली वारदात, नाती ने लाठी से पीट-पीटकर 80 वर्षीय बाबा की हत्या

Singrauli Murder: सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरसर कोठार में सोमवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां 80 वर्षीय रजई कोल की उनके ही नाती ने लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है.

घर में अकेले थे, तभी हुआ हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी ओमप्रकाश कोल (30), पिता स्वर्गीय संतोष कोल, ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया, जब घर में केवल वह और उसके बाबा मौजूद थे. परिवार के अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे. ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है. वह अक्सर असामान्य व्यवहार करता था और कई बार लोगों पर हमला करने की कोशिश भी कर चुका था. आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक अस्थिरता के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

वारदात के बाद आरोपी फरार

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग भय के माहौल में हैं. सूचना मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस टीम ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए. मौके पर उपनिरीक्षक आर.के. वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक सतीश दीक्षित, राजेश मिश्रा, रमेश कोल एवं आरक्षक जितेंद्र तिवारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.