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Influencer Nidhi Tiwari Death: रात में दिल्ली के युवक से फोन पर हुई बहस, फिर लिखा ‘Love Yourself’… सुबह फंदे से लटकी मिलीं ‘मिस प्रीटी इंडिया’ निधि तिवारी!

Influencer Nidhi Tiwari Death: सिंगरौली की मिस प्रीटी इंडिया 2024 निधि तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. आखिरी फोन कॉल, भावुक फेसबुक पोस्ट और पुलिस जांच से जुड़े सभी अपडेट जानें.

By: Kajal Jain | Published: September 28, 2026 10:33:46 AM IST

Influencer Nidhi Tiwari Death: रात में दिल्ली के युवक से फोन पर हुई बहस, फिर लिखा 'Love Yourself'... सुबह फंदे से लटकी मिलीं 'मिस प्रीटी इंडिया' निधि तिवारी!
Influencer Nidhi Tiwari Death: रात में दिल्ली के युवक से फोन पर हुई बहस, फिर लिखा 'Love Yourself'... सुबह फंदे से लटकी मिलीं 'मिस प्रीटी इंडिया' निधि तिवारी!


Influencer Nidhi Tiwari Death: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के भूसा मोड़ पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ‘मिस प्रीटी इंडिया 2024’ का खिताब जीतने वाली 30 वर्षीय निधि तिवारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाली निधि की इस अचानक मौत से पूरे विंध्य क्षेत्र और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है. वह अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती थीं और फिल्मों में अभिनय करने का सपना देखती थीं.

परिवार के मुताबिक, शनिवार शाम दिल्ली के रहने वाले सोनू सिंह नामक युवक से फोन पर हुई तीखी बहस और कहासुनी के बाद निधि ने सोशल मीडिया पर ‘Love yourself’ जैसा एक भावुक पोस्ट शेयर किया था. इसके बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और यह खौफनाक कदम उठा लिया. परिवार और पुलिस इस दुखद मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रहे हैं.

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सिंगरौली की चमकती स्टार और ‘मिस प्रीटी इंडिया’ का सफर

निधि तिवारी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर सोशल मीडिया की दुनिया में खास मुकाम हासिल किया था. उनके फेसबुक पर करीब 9 लाख और इंस्टाग्राम पर 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. सिंगरौली में भूसा मोड़ निवासी निधि तिवारी ने साल 2024 में ‘मिस प्रीटी इंडिया’ का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने नेशनल लेवल पर अच्छी-खासी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा उनका सपना फिल्मी दुनिया में कदम रखकर एक्टिंग में अपना करियर बनाने का था, जिसके लिए वह लगातार मॉडलिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में जुटी हुई थीं.

आखिरी फोन कॉल और सोशल मीडिया का भावुक पोस्ट

शनिवार की शाम निधि की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल लेकर आई. परिजनों के अनुसार, शनिवार रात करीब 8 बजे निधि की फोन पर दिल्ली के रहने वाले एक युवक सोनू सिंह से किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी. गुस्से और मानसिक तनाव में आकर उन्होंने फेसबुक पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था- ‘किसी ने इस अधूरे दिल को पूरा नहीं किया, मैंने इसे खुद पूरा किया. इसीलिए लोग कहते हैं, खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं…’ इसके बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया.

Influencer Nidhi Tiwari Death: रात में दिल्ली के युवक से फोन पर हुई बहस, फिर लिखा ‘Love Yourself’… सुबह फंदे से लटकी मिलीं ‘मिस प्रीटी इंडिया’ निधि तिवारी!

परिवार की अनसुनी आशंका और पुलिस की एंट्री

शुरुआत में परिवार ने सामान्य नाराजगी समझकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन निधि ने खाना खाने से मना कर दिया और अकेला छोड़ने को कहा. इसके बाद घरवाले सो गए, पर रविवार की सुबह जब कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला, तो अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी गई. मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और खिड़की से झांककर देखा तो निधि का शव फंदे से लटक रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

गहराता रहस्य और खौफनाक पारिवारिक सदमा

यह घटना केवल एक युवा करियर का अंत नहीं है, बल्कि इस परिवार पर टूटा दूसरा सबसे बड़ा कहर है. परिजनों ने बताया कि करीब 5 साल पहले निधि की बड़ी बहन ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी. अब निधि की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. फिलहाल मोरवा पुलिस निधि के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स, डिजिटल गतिविधियों और दिल्ली के उस युवक से हुई आखिरी बातचीत की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि मौत के असली कारणों से पर्दा उठ सके.

ये भी पढ़ें:-समोसे की दुकान पर छिड़ी जंग! लाठी-डंडे, ईंट, बैट और करछी से बरसाए वार, याद आया ‘आइंस्टीन चाचा’ वाला कांड

Tags: MP Crime
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