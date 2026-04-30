Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट

Singrauli crime news: सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां धनौजा मंदिर के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर जा रही महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट कर दी. इस हमले में बच्चे के सिर पर चोट आई है, जबकि बदमाश मोबाइल तोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

रास्ते में रोककर की मारपीट

जानकारी के अनुसार, धोहनी निवासी महिला अपने पुत्र के साथ घर लौट रही थी. जैसे ही वे धनौजा मंदिर के पास पहुंचे, तभी दो अज्ञात युवक अचानक उनके सामने आ गए. दोनों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट पर उतर आए. मारपीट के दौरान महिला के साथ उसका नाबालिग बेटा भी मौजूद था. बदमाशों की पिटाई से बच्चे के सिर पर चोट लग गई, जिससे वह घायल हो गया. घटना से महिला और बच्चा दोनों दहशत में आ गए.

मोबाइल तोड़कर मौके से फरार हुए आरोपी

हमलावरों ने मारपीट के दौरान महिला का मोबाइल भी तोड़ दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना इतनी अचानक हुई कि पीड़ित पक्ष को संभलने का मौका तक नहीं मिला.घटना के बाद महिला सरई थाना पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना के बाद घायल बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है.

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