Home > मध्य प्रदेश > Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट

Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट

Singrauli crime news: सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र में महिला और उसके बेटे के साथ दिनदहाड़े मारपीट का मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में रोककर हमला किया, जिसमें बच्चे को चोट आई और मोबाइल भी तोड़ दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 30, 2026 1:26:54 PM IST

बदमाशों के हौसले बुलंद, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट
बदमाशों के हौसले बुलंद, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट


Singrauli crime news: सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां धनौजा मंदिर के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर जा रही महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट कर दी. इस हमले में बच्चे के सिर पर चोट आई है, जबकि बदमाश मोबाइल तोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

रास्ते में रोककर की मारपीट

जानकारी के अनुसार, धोहनी निवासी महिला अपने पुत्र के साथ घर लौट रही थी. जैसे ही वे धनौजा मंदिर के पास पहुंचे, तभी दो अज्ञात युवक अचानक उनके सामने आ गए. दोनों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट पर उतर आए. मारपीट के दौरान महिला के साथ उसका नाबालिग बेटा भी मौजूद था. बदमाशों की पिटाई से बच्चे के सिर पर चोट लग गई, जिससे वह घायल हो गया. घटना से महिला और बच्चा दोनों दहशत में आ गए.

You Might Be Interested In

मोबाइल तोड़कर मौके से फरार हुए आरोपी

हमलावरों ने मारपीट के दौरान महिला का मोबाइल भी तोड़ दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना इतनी अचानक हुई कि पीड़ित पक्ष को संभलने का मौका तक नहीं मिला.घटना के बाद महिला सरई थाना पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना के बाद घायल बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: singrauli crime newswoman assaulted in singrauli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट
Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट
Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट
Singrauli crime news: सिंगरौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सड़क पर महिला और बेटे से की मारपीट