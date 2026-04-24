Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस

Sidhi Theft Case: सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलवार में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी. घटना उस समय हुई जब पीड़ित परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए मझौली गया हुआ था. सूने घर का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोल दिया.

घर में हुई चोरी

बताया जा रहा है कि जब परिवार समारोह से लौटकर घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा खुला देख उनके होश उड़ गए. अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था, पूरा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था. अलमारियां टूटी हुई थीं और कीमती गहने व लाखों रुपये की नगदी गायब थी.

गांव में मचा हड़कंप

इस वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है और लोगों में असुरक्षा का माहौल बन गया है. पीड़ित परिवार ने तुरंत मड़वास थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

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