Home > मध्य प्रदेश > Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस

Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस

Sidhi Theft Case: सीधी के सिलवार गांव में शादी में गए परिवार के सूने घर में चोरों ने धावा बोलकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 12:06:18 PM IST

सीधी के सिलवार गांव में शादी में गए परिवार के सूने घर में चोरों ने धावा बोलकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
सीधी के सिलवार गांव में शादी में गए परिवार के सूने घर में चोरों ने धावा बोलकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया.


Sidhi Theft Case: सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलवार में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी. घटना उस समय हुई जब पीड़ित परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए मझौली गया हुआ था. सूने घर का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोल दिया.

You Might Be Interested In

घर में हुई चोरी 

बताया जा रहा है कि जब परिवार समारोह से लौटकर घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा खुला देख उनके होश उड़ गए. अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था, पूरा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था. अलमारियां टूटी हुई थीं और कीमती गहने व लाखों रुपये की नगदी गायब थी.

गांव में मचा हड़कंप 

इस वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है और लोगों में असुरक्षा का माहौल बन गया है. पीड़ित परिवार ने तुरंत मड़वास थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. 

You Might Be Interested In

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-4idhi theft caseMP Newsregional newsSilwar village
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस
Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस
Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस
Sidhi Theft Case: खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी पार; जांच में जुटी पुलिस