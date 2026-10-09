Home > मध्य प्रदेश > MP Crime: नानी के इंतकाल पर मायके गई थी पत्नी, लौटते ही पति ने किया खौफनाक कांड; सुनकर कांप उठेंगी रूह

MP Crime: नानी के इंतकाल पर मायके गई थी पत्नी, लौटते ही पति ने किया खौफनाक कांड; सुनकर कांप उठेंगी रूह

Sidhi Wife Burning Case: सीधी जिले में पत्नी को पति ने सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वह अपनी नानी के इंतकाल में अपने मायके चली गई थी और काफी दिनों के बाद ससुराल लौटी थी.

By: Shristi S | Published: October 9, 2026 5:38:02 PM IST

सीधी में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया
सीधी में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया


Sidhi Husband Burns Wife: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में घरेलू विवाद के बीच हिंसा की एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है, जहां पत्नी को पति ने सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वह अपनी नानी के इंतकाल में अपने मायके चली गई थी और काफी दिनों के बाद ससुराल लौटी थी. महिला की चीखें सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह दुकान खुलवाई और उसे बाहर निकाला. हादसे में पीड़िता 50 फीसदी से ज्यादा झुलस गई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि मामले पर थाना प्रभारी भूपेश बैंस ने क्या कहा?

नानी के इंतकाल के बाद ससुराल लौटी थी पीड़िता

जानकारी के मुताबिक, घटना सीधी जिले के मड़वास थाना इलाके के महखोर गांव की बताई जा रही है. पीड़िता की पहचान रोशनी गुप्ता के तौर पर हुई है. घटना पर रोशनी ने बताया कि उसका पति रामजी गुप्ता से कई साल से विवाद चल रहा है. हाल ही में अपनी नानी के इंतकाल के बाद वह मायके से वापस ससुराल लौटी थी.

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पीड़िता ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोप लगाया कि, घटना के वक्त वह अपनी छोटी दुकान यानी गुमठी में बैठी थी. इसी दौरान पति वहां पहुंचा और मायके जाने को लेकर उससे कहासुनी होने लगी. विवाद के दौरान रामजी ने उस पर पेट्रोल डाल दिया. इसके बाद माचिस से आग लगा दी और दुकान का दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से भाग गया. 

चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे

आग लगते ही महिला चीखने लगी. उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने किसी तरह दुकान खुलवाई और महिला को बाहर निकाला. इसके बाद घटना की सूचना डायल 112 के जरिए पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर मड़वास पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास ले गई. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल सीधी रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि महिला का शरीर 50 फीसदी से ज्यादा झुलस गया है.

मामले पर थाना प्रभारी भूपेश बैस ने क्या बताया?

मड़वास थाना प्रभारी भूपेश बैस ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला की हालत गंभीर होने के कारण कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राकेश शुक्ला देर रात करीब 1 बजे अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार के बयान दर्ज किए. पुलिस अब मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयानों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. 

Tags: crimeMadhya Pradeshsidhi news
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