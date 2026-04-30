Sidhi news: सीधी में आंधी-बारिश के बीच कलेक्टर का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर केंद्र प्रभारी निलंबन के निर्देश

Sidhi news: सीधी जिले में आंधी-बारिश के बीच कलेक्टर द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में गेहूं खरीदी केंद्र की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है. चौफाल स्थित उपार्जन केंद्र पर गेहूं खुले में रखा मिला, जिससे बारिश और नमी के कारण किसानों की उपज को नुकसान पहुंचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने केंद्र प्रभारी के निलंबन के निर्देश दिए हैं.

औचक निरीक्षण में उजागर हुई लापरवाही

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान चौफाल स्थित गेहूं खरीदी केंद्र में अव्यवस्था सामने आई. उपार्जित गेहूं को सुरक्षित रखने के बजाय खुले में रखा गया था, जिससे अचानक हुई बारिश के चलते वह भीग गया.

खुले में रखे गेहूं पर बारिश और नमी का सीधा असर पड़ा, जिससे बड़ी मात्रा में अनाज खराब होने की आशंका है. इस लापरवाही से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. निरीक्षण में यह भी सामने आया कि गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई थीं. जबकि प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके थे, जिनका पालन नहीं किया गया.

केंद्र प्रभारी के निलंबन के निर्देश

स्थिति को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र प्रभारी शैलेन्द्र सिंह चौहान को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. यह कार्रवाई लापरवाही के प्रति सख्त संदेश के तौर पर देखी जा रही है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित केंद्र प्रभारी से कराई जाएगी. प्रशासन इस मामले में जिम्मेदारी तय कर रहा है. कलेक्टर ने जिले के सभी उपार्जन केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए तत्काल आवश्यक इंतजाम किए जाएं. भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.

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