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MP Crime: महिला ने सोने के गहनों को टेबल पर रखकर किया शोऑफ, रात के अंधेरे में चोरों ने घर पर बोला धावा, कर डाली लाखों की चोरी

Shivpuri Theft: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला ने सोने के गहनों को टेबल पर रखकर वीडियो बनाया था. जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. उसके बाद उनके घरों में लाखों की चोरी हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: June 7, 2026 11:00:31 AM IST

मध्य प्रदेश से शिवपुरी में गहनों को वीडियो बनाना पड़ा भारी
मध्य प्रदेश से शिवपुरी में गहनों को वीडियो बनाना पड़ा भारी


Shivpuri Theft Case: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने अपनी संपत्ति, सोने-चांदी के आभूषणों और नकदी को दिखाते हुए एक वीडियो बनाया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था. जिसके बाद उनके घर से लाखों रुपये की कीमती सामानों की चोरी हो गई चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है.

ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के मोहनी गांव का बताया जा रहा है. जहां रचना गुर्जर के घर पर अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया. वे सबसे पहले घर के बाहर पहुंचे और दीवार पर लगे तार काट दिए. इसके बाद वे सीढ़ी का उपयोग कर परिसर में दाखिल हुए. अंदर घुसते ही बदमाशों ने डंडे का इस्तेमाल कर सीसीटीवी कैमरे को ऊपर की ओर झुका दिया, ताकि उनकी गतिविधियां साफ तौर पर रिकॉर्ड न हो सकें.

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सीसीटीवी में कैद हुई घटना

चोरों द्वारा सीसीटीवी को ऊपर की ओर कर देने के बावजूद कैमरे की स्थिति बदलने से पहले और बाद की कुछ गतिविधियां सीसीटीवी में कैद हो गईं. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चोर बड़ी सावधानी और तैयारी के साथ घर में प्रवेश करते हैं. उसके बाद अलमारी का ताला तोड़ दिया और सोने-चांदी के आभूषणों के साथ-साथ नकदी की भी चोरी कर ली. चोरी करने के बाद आरोपी बड़ी आसानी से उसी सीढ़ी के सहारे बाहर निकला और मौके से फरार हो गया.

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पुलिस ने शुरू की जांच

सुबह जब परिवार के सदस्य उठे तो उन्होंने घर का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ देखा. अलमारी टूटी हुई थी और अंदर रखा कीमती सामान गायब था. जिसकी वजह से उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर में चोरी हुई है. तत्काल प्रभाव से पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और घर का निरीक्षण किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पीड़िता रचना गुर्जर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनके घर से लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी हो गई. जिसको लेकर उन्होंने संदेह जताया कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों की वजह से उनके घर में चोरी हुई है. इसके अलावा, इस मामले पर एडिशनल एसपी संजीव मूल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा, उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पर निजी और कीमती सामान से जुड़ी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है. 

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Tags: crime newshome-hero-pos-6MP News
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