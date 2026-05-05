MP News: शिवपुरी में शादी का झांसा देकर बुलाया, फिर मौत की खबर; पत्नी बोली- पति की हुई हत्या

MP Crime News: शिवपुरी जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब गंभीर आरोपों के चलते तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक की पत्नी ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए हैं. साथ ही परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार, थाना सुभाषपुरा में अपराध क्रमांक 0026/2026 के तहत मामला दर्ज है. ग्राम बरौदा निवासी 28 वर्षीय गुलशन जाटव की 9 फरवरी 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मृतक की पत्नी प्रियंका जाटव का आरोप है कि उनके पति को पहले से ही कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला?

आवेदन के मुताबिक, घटना वाले दिन आरोपियों ने गुलशन को यह कहकर घर से बुलाया कि गांव में शादी समारोह है. देर रात परिजनों को सूचना मिली कि उसके साथ मारपीट की गई है. जब वे मौके पर पहुंचे तो गुलशन की मौत हो चुकी थी. पीड़िता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट (हेमेटोमा) को मौत का कारण बताया गया है, जिससे मारपीट की आशंका मजबूत होती है. इसके बावजूद अब तक आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले के नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं. इससे परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. पीड़िता ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके.

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