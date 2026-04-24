Shivpuri Road Digging Row: PWD सड़क खुदाई विवाद, ठेकेदार पर लगा गंभीर आरोप आरोप; पार्षद ने उठाए सवाल

Shivpuri Road Digging Row: शिवपुरी शहर के सर्किट हाउस रोड पर बिना अनुमति सड़क खोदे जाने को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सब इंजीनियर मनोज अग्रवाल ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए नगर पालिका के एक ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विभाग का कहना है कि ठेकेदार ने बिना पूर्व अनुमति के रातों-रात सड़क को पूरी तरह खोद दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. सब इंजीनियर अग्रवाल ने बताया कि क्षति का प्राथमिक आकलन कर लिया गया है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कार्यपालन यंत्री के माध्यम से कलेक्टर को पत्र भी भेजा जा रहा है, ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी विभागीय सड़क पर खुदाई पूरी तरह अवैध है और इससे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी होती है.

जलापूर्ति व्यवस्था पर उठे सवाल

वहीं, वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद अरविंद ठाकुर ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे लापरवाही और समन्वय की कमी का परिणाम बताया है. उनका कहना है कि सिंध जलावर्धन योजना के तहत क्षेत्र में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है और कई घरों को कनेक्शन भी दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है. इसके बावजूद नागरिकों से पानी के बिल वसूले जा रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है. पार्षद ने आरोप लगाया कि योजना का क्रियान्वयन बिना समुचित योजना और तकनीकी आकलन के किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बार-बार सड़कों को खोदा जा रहा है, जिससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि धूल और गंदगी के कारण आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है.

सड़क की हालत और पुनर्निर्माण पर अनिश्चितता

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस सड़क को हाल ही में खोदा गया है, उसकी स्थिति पहले से ही खराब थी. अब दोबारा खुदाई के बाद हालात और बिगड़ गए हैं. राहगीरों और वाहन चालकों को गड्ढों और मलबे के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है. लोगों ने मांग की है कि सड़क का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराया जाए. पार्षद ठाकुर ने यह भी बताया कि जिस नई पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, उसे शहर की मौजूदा पानी की टंकी से जोड़ने की योजना है. हालांकि, वह टंकी पहले से ही अपनी क्षमता के करीब काम कर रही है. ऐसे में नई लाइन जोड़ने से जलापूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और यह स्पष्ट नहीं है कि सभी उपभोक्ताओं तक पर्याप्त पानी पहुंच पाएगा या नहीं.

जनता में आक्रोश, पारदर्शिता की मांग

घटना के बाद क्षेत्र के निवासियों में नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि एक ओर मूलभूत सुविधाएं समय पर नहीं मिल रहीं, वहीं दूसरी ओर अधूरी योजनाओं और खराब समन्वय के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. कई नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. स्थानीय नागरिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में किसी भी निर्माण या खुदाई कार्य से पहले संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े.

अधिकारियों का पक्ष नहीं आया सामने

इस पूरे मामले में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) इशांक धाकड़ से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. उनके जवाब का इंतजार है. फिलहाल, सड़क खुदाई और जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. प्रशासन की अगली कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.