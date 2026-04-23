Shivpuri Road Accident : शिवपुरी में स्कूटी-ट्रैक्टर की टक्कर में युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Shivpuri Road Accident : शिवपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. स्कूटी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में युवक की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया. शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र के पिपरसमा अनाज मंडी मार्ग पर गुरुवार को 25 वर्षीय अंकेश धाकड़, निवासी ऊंची बरोद, अपने मामा के गांव से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की आशंका

प्राथमिक जांच में हादसे की वजह ट्रैक्टर चालक की लापरवाही बताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने मंडी मार्ग पर चक्काजाम कर दिया और सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया.

पुलिस ने खुलवाया जाम, जांच जारी

सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है.

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