Shivpuri police news: शिवपुरी में आरक्षक की संदिग्ध मौत, सुबह अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

Shivpuri police news: शिवपुरी जिले में पदस्थ पुलिस आरक्षक वीरेंद्र पाण्डेय (40) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजन उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना से पुलिस महकमे और परिवार में शोक का माहौल है.

मायापुर थाना में पदस्थ थे आरक्षक

जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र पाण्डेय पिछले करीब ढाई वर्षों से मायापुर थाना में पदस्थ थे. उनका परिवार शहर के पोहरी चौराहा स्थित पुलिस लाइन में निवास करता है. बताया गया है कि गुरुवार को वह शासकीय डाक लेकर शिवपुरी आए थे और रात में अपने घर पर ही रुके थे. सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले दिन अचानक हालात बदल गए. शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

मौत का कारण स्पष्ट नहीं

अस्पताल में इलाज के दौरान ही आरक्षक ने दम तोड़ दिया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. आरक्षक की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे हार्ट अटैक मान रही है. कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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