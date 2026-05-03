Kolaras Mining Raid: शिवपुरी में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, तीन जगह छापे; भारी मात्रा में रेत-गिट्टी जब्त

Shivpuri Illegal Mining Action: जिले में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला कलेक्टर एवं खनिज अधिकारी के निर्देश पर खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास ने अपनी टीम के साथ कोलारस क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की. इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित रेत, गिट्टी और मुरम बरामद की गई. साथ ही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित अन्य परिवहन साधनों को जब्त किया गया.

कार्रवाई में नव नियुक्त खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित भी शामिल रहे. उनके साथ सिपाही रवि नायर, शिशुपाल वैस और वाहन चालक विक्की ने भी अभियान में सहयोग किया. खनिज विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

तीन जगह की गई कार्रवाई

पहली कार्रवाई कोलारस बायपास स्थित जैन बिल्डिंग मटेरियल पर की गई, जहां भारी मात्रा में अवैध रेत और गिट्टी का भंडारण पाया गया. दूसरी कार्रवाई एबी रोड पर स्थित सुमित बिल्डिंग मटेरियल मशीन स्थल पर हुई, जहां बिना अनुमति खनिज सामग्री का परिवहन किया जा रहा था. तीसरी कार्रवाई नानीपुरा क्षेत्र में की गई, जहां अवैध रूप से भंडारित खनिज सामग्री जब्त की गई.

अभियान के दौरान एक सोनालिका ट्रैक्टर सहित अन्य परिवहन साधनों को जब्त कर पुलिस थाना कोलारस में सुरक्षित रखा गया है. मौके पर ही पंचनामा तैयार कर संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए हैं. खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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