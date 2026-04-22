Home > मध्य प्रदेश > Shivpuri Fire News: मौत को दावत देती लपटें! भीषण आग से लाखों का नुकसान, इलाके में मची भगदड़

Shivpuri Fire News: मौत को दावत देती लपटें! भीषण आग से लाखों का नुकसान, इलाके में मची भगदड़

Shivpuri Fire News: शिवपुरी के दिनारा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका है और आसपास के घरों तक आग फैलने का खतरा बना हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 1:30:07 PM IST

शिवपुरी के दिनारा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी
शिवपुरी के दिनारा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी


Shivpuri Fire News: शिवपुरी दिनारा कस्बे में बुधवार को कृष्णा चौराहे के सामने स्थित महेश बेडर के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और आग के आसपास के घरों तक फैलने का खतरा बना हुआ है.

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तेजी से फैली आग 

गोदाम में बड़ी मात्रा में पुरानी गाड़ियां और अन्य कबाड़ रखा हुआ था. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया.

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फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौके पर पहुंचा

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. सभी आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए हैं. करेरा नगर परिषद की दमकल और कुछ पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे है. वहीं नरवर नगर परिषद से दूसरी फायर बिग्रेड बुलाई गई है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था. आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि आग के पास के घरों तक पहुंचने की आशंका है. प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

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Tags: Dinara fire incidentKrishna Chauraha fireMadhya Pradesh fire accidentscrap warehouse fire IndiaShivpuri fire news
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