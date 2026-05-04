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shivpuri family dispute death: पुरानी रंजिश ने ली जान, नरवर में किसान की मारपीट के दौरान मौत

shivpuri family dispute death: नरवर के डोंगरपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट में किसान करन सिंह रावत की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 2:07:25 PM IST

नरवर में पुरानी रंजिश ने ली जान
नरवर में पुरानी रंजिश ने ली जान


shivpuri family dispute death: शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव में पुरानी रंजिश ने रविवार शाम एक दर्दनाक रूप ले लिया. विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक किसान की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है.

कैसे शुरू हुआ विवाद: पुरानी रंजिश बनी वजह

पुलिस के अनुसार, डोंगरपुर निवासी रमेश्वर रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रविवार शाम करीब 7 बजे वह अपने पिता करन सिंह रावत और अन्य परिजनों के साथ घर के बाहर मौजूद था. तभी गांव का ही वीकेन्द्र रावत वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया.

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मारपीट में तब्दील हुआ विवाद, कई लोग शामिल

आरोप है कि गाली-गलौज के बाद वीकेन्द्र रावत ने रमेश्वर रावत के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद संतोष रावत, रामकिशन रावत, देवी सिंह रावत और गयावती रावत भी मौके पर पहुंच गए. सभी ने मिलकर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया.

किसान की मौके पर मौत

मारपीट के दौरान करन सिंह रावत को धक्का लग गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई. परिजन उन्हें तत्काल नरवर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कई लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज

इस घटना में गुड्डी रावत, गोविन्दी रावत, मनीष रावत, सुल्तान सिंह रावत और संगीत रावत घायल हो गए हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, जांच शुरू

नरवर पुलिस थाना ने फरियादी की शिकायत पर पांच आरोपियों—वीकेन्द्र रावत, संतोष रावत, रामकिशन रावत, देवी सिंह रावत और गयावती रावत-के खिलाफ हत्या, मारपीट और गाली-गलौज सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

आरोपियों की तलाश जारी

थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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Tags: shivpuri family dispute death
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