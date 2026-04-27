Shivpuri news: 40 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी जोड़ा, शादी की मांग को लेकर 3 घंटे तक किया हंगामा

Shivpuri news: शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक प्रेमी जोड़े ने शादी की मांग को लेकर 40 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा कर दिया. भीषण गर्मी के बीच करीब तीन घंटे तक चले इस घटनाक्रम से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, गणेशखेड़ा गांव निवासी मोहर सिंह आदिवासी और ललिता आदिवासी एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिजनों की नाराजगी के चलते उनकी बात नहीं बन पा रही थी.

मोबाइल टावर पर चढ़कर शुरू किया विरोध

जानकारी के अनुसार, प्रेमी जोड़ा लंबे समय से एक-दूसरे से विवाह करना चाहता था, लेकिन परिवार के विरोध के चलते दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी. इसी बात से आक्रोशित होकर दोनों ने यह कदम उठाया. सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों जिओ कंपनी के मोबाइल टावर पर चढ़ गए और नीचे खड़े लोगों के सामने शादी कराने की मांग करने लगे. टावर पर प्रेमी जोड़े को चढ़ा देख आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस, बढ़ा तनाव

घटना की सूचना मिलते ही तेंदुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने का प्रयास शुरू किया. तेज गर्मी और ऊंचाई के कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रही और किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी. करीब तीन घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस लगातार समझाइश देती रही. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई और पूरा क्षेत्र चर्चा का केंद्र बन गया.

आश्वासन के बाद सुरक्षित उतरे नीचे

आखिरकार पुलिस ने समझाइश देते हुए दोनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनकी शादी कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोनों नीचे उतरने को राजी हुए. नीचे उतरने के बाद प्रेमी जोड़े को तेंदुआ थाने ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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