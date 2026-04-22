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विधायक प्रीतम लोधी को BJP ने भेजा नोटिस, विवादित बयान पड़ा भारी; 3 दिन में मांगा जवाब

Shivpuri BJP MLA news: विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 22, 2026 7:11:14 PM IST

विधायक प्रीतम लोधी को BJP ने भेजा नोटिस
विधायक प्रीतम लोधी को BJP ने भेजा नोटिस


MLA Pritam Lodhi Controversy: पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है. मामला पुलिस अधिकारी पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

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बताया जा रहा है कि करैरा क्षेत्र में विधायक के बेटे के वाहन से हुए सड़क हादसे के बाद विधायक ने पुलिस अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पूरे घटनाक्रम पर पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान लिया है. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रदेश संगठन से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई.

नोटिस पर लोधी का जवाब

विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. नोटिस मिलने के बाद वे पार्टी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और उचित जवाब देंगे.

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विपक्ष का हमला नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि “जो पार्टी कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती थी, आज उसी के मंत्री और विधायक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं.”

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की वजह दरअसल, 16 अप्रैल को करैरा में विधायक के बेटे की थार गाड़ी से बाइक सवार और पैदल चल रही महिलाओं को टक्कर लगने से पांच लोग घायल हो गए थे. पुलिस ने आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किया था. बाद में वाहन में हूटर और काली फिल्म मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी किया गया. इसी दौरान सामने आए एक वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी एसडीओपी पर विवादित टिप्पणी करते नजर आए, जिससे मामला और गरमा गया.

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Tags: BJP show cause notice MPKarera accident newsPritam Lodhi controversyShivpuri BJP MLA news
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