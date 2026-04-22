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Sheopur Accident: एक झटके में उजड़ गया परिवार, बाइक बचाने के चलते पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली; एक की मौत – 25 घायल

Wedding Tragedy India: पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर यह लोग शादी का सामान लेने के लिए विजयपुर आ रहे थे. तभी अचानक बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 22, 2026 6:42:24 PM IST

एक झटके में उजड़ गया परिवार
एक झटके में उजड़ गया परिवार


Sheopur Accident News: जिले के अगरा थाना क्षेत्र के मेघपुरा गांव के पास बुधवार को एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया. इस सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है. 15 लोग भी घायल हुए हैं जिनका उपचार विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी  है.

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बाइक को बचाने में पलटी ट्रैक्टर ट्राली

ट्रैक्टर ट्राली में करीब 25 लोग सवार थे.यह लोग अगरा थाना क्षेत्र के मेघपुरा गांव से विजयपुर की ओर जा रहे थे. तभी सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत पूर्व विधायक बाबू लाल मेवरा समेत अन्य दलों के नेता मौके पर पहुंच गए.

एक की मौत, 25 घायल

पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर यह लोग शादी का सामान लेने के लिए विजयपुर आ रहे थे.तभी अचानक बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई. ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से का यात्री उसके नीचे दब गए इस घटना में त्रिवेणी आदिवासी पत्नी श्रीपत आदिवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंचे अगरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने टीम और अन्य लोगों की मदद से घायलों को ट्रॉली के नीचे से निकालकर तत्काल विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने 9 अन्य घायलों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया.

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सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पूर्व वन मंत्री समेत कई नेता मौके पर पहुंचे

सूचना मिलने के बाद विजयपुर के एसडीएम अभिषेक मिश्रा और पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत, पूर्व विधायक बाबू लाल मेवरा समेत कई नेता और अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल-चाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश संबंधित डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को दिए. 

ट्रैक्टर ट्रॉली में ये थे सवार 

ये थे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार घायल और रैफर 

1.रामा पत्नी भिविषण उम्र 24 साल निवासी लारदेह 

2. दमे पत्नी रमेश आदिवासी उम्र 50 साल निवासी मेघपुरा 

3. रंजन पत्नी पप्पू आदिवासी उम्र 30 साल निवासी मेघपुरा 

4. समूती पत्नी रामचरण आदिवासी उम्र 51 साल निवासी मेघपुरा 

5. सुनील पुत्र शिशुपाल उम्र 13 साल निवासी खेरा 

6. विभीषण पुत्र पूरन उम्र 24 साल निवासी लारदेह 

7. अजय पुत्र राम सिंह मोंगिया उम्र 22 साल निवासी लारदेह

8. भूरो पत्नी श्री लाल आदिवासी उम्र 60 साल निवासी मेघ पुरा (रैफर)

9. पवन पुत्र चीमा आदिवासी उम्र 18 साल निवासी लारदेह ( रैफर)

10. रुक्कों पुत्री देने आदिवासी उम्र 10 साल निवासी लारदेह

11. कौशा पत्नी किशोर आदिवासी उम्र 50 साल निवासी मेघपुरा ( रेफर)

12. धनिया पत्नी मोतीलाल निवासी लारदेह 

13. भूरो पत्नी रामचरण निवासी मेघपुरा 

14. देवेंद्र पुत्र चीमा उम्र 35 साल निवासी लारदेह 

15. ममता पत्नी रामगढ़ उम्र 38 साल निवासी मेघपुरा 

16. सरस्वती पत्नी देव उम्र 32 साल निवासी मेघपुरा (रैफर)

17. मुन्नी पत्नी बाबूलाल उम्र 38 साल निवासी मेघपुरा (रैफर)

18. उषा पत्नी मुंशी उम्र 35 साल निवासी मेघपुरा 

19. चक्रवर्ती पत्नी शिव सिंह उम्र 30 साल निवासी मेघपुरा 

20. मोतीलाल पुत्र टोपी उम्र 30 साल निवासी मेघपुरा 

21. पंखों पत्नी सूखा उम्र 30 साल निवासी लारदेह 

22. दशरथ पुत्र सीताराम उम्र 11 साल निवासी खेरा 

23. सीताराम पुत्र प्रहलाद उम्र 32 साल निवासी खेरा

24. एक अन्य

25. मृतिका:त्रिवेणी पत्नी श्रीपति आदिवासी उम्र 55 साल निवासी मेघपुरा 

अगरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अगरा थाना क्षेत्र के मेघपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई. यह हादसा अचानक संतुलन बिगड़ जाने के कारण हुआ है. प्रारंभिक जांच में हास्य का कारण बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जहां शुरू कर दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्राली में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने के कारण यह हादसा हुआ है.

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Tags: road accident Madhya PradeshSheopur accidenttractor trolley accident MPwedding tragedy India
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