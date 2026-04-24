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Sheopur News: आस्था और सेवा का संगम, श्योपुर में होगा सामूहिक विवाह समारोह, 351 जोड़े बंधेंगे बंधन में

Sheopur News; श्योपुर के नोनार सरकार धाम में 28 अप्रैल को 351 गरीब और जरूरतमंद कन्याओं का नि:शुल्क सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन आस्था और समाज सेवा का अनूठा संगम है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग मिल रहा है और सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 24, 2026 7:41:37 PM IST

श्योपुर में 351 जोड़ों का होगा भव्य सामूहिक विवाह
श्योपुर में 351 जोड़ों का होगा भव्य सामूहिक विवाह


Sheopur News: श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित नोनार सरकार धाम एक बार फिर आस्था के साथ समाज सेवा की मिसाल पेश करने जा रहा है. हर शनिवार हजारों श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला यह मंदिर अब 28 अप्रैल को एक भव्य सामाजिक आयोजन का साक्षी बनेगा, जहां 351 गरीब और जरूरतमंद कन्याओं का नि:शुल्क सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा यहां महंत गोपाल दास महाराज की तपस्या और सिद्ध बाबा हनुमान जी की महिमा के कारण दूर-दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस धाम में सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फलित होती है.

गरीब परिवारों के लिए बनेगा सहारा

मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला यह सामूहिक विवाह समारोह उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी बेटियों के विवाह में असमर्थ हैं. इस आयोजन के माध्यम से न केवल सैकड़ों बेटियों का घर बसाने का कार्य किया जाएगा, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक आवश्यक सामग्री और आशीर्वाद के साथ विदा भी किया जाएगा.

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समाज के हर वर्ग का मिल रहा सहयोग

आयोजन की खास बात यह है कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों-स्थानीय नागरिकों, समाजसेवियों और दानदाताओं-का विशेष सहयोग मिल रहा है. सभी लोग इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे आयोजन को सफल बनाने में कोई कमी न रहे.

सेवा और भक्ति का संदेश दे रहा धाम

नोनार सरकार धाम लगातार यह संदेश दे रहा है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता और समाज के उत्थान में भी निहित है. यह सामूहिक विवाह समारोह न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक पहल बनकर उभर रहा है. आयोजकों ने आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पावन कार्य में सहभागी बनें और नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें.

Tags: samuhik vivahsheopur news
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