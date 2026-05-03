श्योपुर में जातीय भेदभाव की तस्वीर, दलितों को खुले में अंतिम संस्कार की मजबूरी; ग्रामीणों में आक्रोश

Sheopur Caste Discrimination: संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई सामने आती रहती है. ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत जैदा से सामने आया है, जहां मौत के बाद भी जाति का भेद मिटता नजर नहीं आता.

भेदभाव को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश

गांव में दलित समाज के लोगों को आज भी खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सवर्ण समाज के श्मशान घाट पर टीन शेड जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस भेदभाव को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है. इतना ही नहीं, इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाने वाले एक दलित युवक को कथित तौर पर धमकियां भी मिली हैं.

हाल ही में जैदा गांव निवासी 28 वर्षीय बबली बैरवा, पत्नी काड़ूलाल बैरवा, का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. जब परिवार और समाज के लोग उनका अंतिम संस्कार करने श्मशान घाट पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर सभी स्तब्ध रह गए. दलित समाज के लिए निर्धारित श्मशान घाट पर न तो टीन शेड की व्यवस्था है और न ही अन्य आवश्यक सुविधाएं. इसके विपरीत, सवर्ण समाज के श्मशान घाट पर टीन शेड और बेहतर व्यवस्थाएं मौजूद हैं.

महिला के अंतिम संस्कार की तस्वीरों से सामने आया मामला

महिला के अंतिम संस्कार के दौरान सामने आई तस्वीरों ने गांव में व्याप्त जातीय भेदभाव की हकीकत उजागर कर दी. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश हो या भीषण गर्मी, दलित समाज को हर परिस्थिति में खुले आसमान के नीचे ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है. कई बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया.

ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पंचायत ने जानबूझकर दलित समाज के श्मशान घाट की अनदेखी की है.

सामाजिक असमानता का भी स्पष्ट उदाहरण – समाजसेवी मान सिंह बरोदिया

समाजसेवी मान सिंह बरोदिया ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि बबली बैरवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर उन्होंने स्वयं देखा कि एक ओर अन्य समाज के श्मशान घाट पर टीन शेड उपलब्ध है, जबकि दलित समाज के श्मशान घाट पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि सामाजिक असमानता का भी स्पष्ट उदाहरण है.

उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा दलित समाज के श्मशान घाट पर शीघ्र टीन शेड और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को इस तरह की विषम परिस्थितियों का सामना न करना पड़े.

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