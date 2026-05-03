श्योपुर में लूटकांड का खुलासा, दंपति से लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार; लूट का सामान बरामद

Sheopur Robbery Case: जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में दंपति से हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है.

पुलिस के अनुसार, ओछापुरा थाना क्षेत्र निवासी चेतराम माली (32) ने रघुनाथपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अप्रैल 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ धोरेट बाबा के दर्शन कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे. जब वे मुरैना-श्योपुर हाईवे पर श्यामपुर और इकडोरी गांव के बीच पहुंचे, तभी जंगल में छिपे तीन बदमाश अचानक सामने आ गए.

मंगलसूत्र, कान के बाले तथा मोबाइल फोन लूट हुए फरार

आरोपियों ने हथियार दिखाकर दंपति को रोक लिया और चेतराम की पत्नी से मंगलसूत्र, कान के बाले तथा मोबाइल फोन लूट लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित दंपति ने रघुनाथपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

तीनों आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ रावत (20) निवासी छार, गोलू उर्फ आकाश रावत (19) निवासी बावड़ीपुरा, थाना टेंटरा, जिला मुरैना, तथा गोलू रावत (19) निवासी भैरोपुरा, जिला श्योपुर के रूप में हुई है.

रघुनाथपुर थाना प्रभारी शशि तोमर ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली गई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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