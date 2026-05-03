Home > मध्य प्रदेश > सीहोर में गेहूं खरीदी पर सियासत तेज, वेयरहाउस पहुंच कांग्रेस ने खोला मोर्चा; सरकार को आंदोलन की चेतावनी

सीहोर में गेहूं खरीदी पर सियासत तेज, वेयरहाउस पहुंच कांग्रेस ने खोला मोर्चा; सरकार को आंदोलन की चेतावनी

Sehore Wheat Procurement Issue: केंद्रीय मंत्री के गृह जिला सीहोर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कांग्रेसियों के साथ गेहूं खरीदी केंद्र वेयरहाउस का निरीक्षण किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 9:12:04 PM IST

सीहोर में गेहूं खरीदी पर सियासत तेज
सीहोर में गेहूं खरीदी पर सियासत तेज


Congress Protest Sehore: केंद्रीय मंत्री के गृह जिला सीहोर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कांग्रेसियों के साथ गेहूं खरीदी केंद्र वेयरहाउस का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद किया और अधिकारियों से विस्तार जानकारी मीडिया से बातचीत में सरकार पर निशाना साधा.

अधिकारियों को निर्देश

जानकारी के अनुसार रविवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी जिले के आष्टा क्षेत्र के कई वेयरहाउस पहुंचकर निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद किया गेहूं खरीदी के दौरान आ रही समस्याओं को जाना वहीं अधिकारियों से भी चर्चा की इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की तुलाई समय पर की जाए. गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों को आ रही परेशानियों को दूर किया जाए.

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सरकार पर साधा निशाना, आंदोलन की धमकी

वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि समय पर गेहूं तुलाई नहीं की जा रही है. गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान परेशान है दो-दो दिन तीन-तीन दिन में नंबर आ रहा है सरकार इस पर ध्यान दें किसाने की समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो आगे आंदोलन किया जाएगा.

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Tags: Ashta Warehouse InspectionCongress Protest MP NewsFarmer Problems MPSehore Wheat Procurement Issue
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