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Sehore Road Accident: सीहोर में तेज रफ्तार बाइक पुलिया से टकराई, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

Sehore Road Accident:  सीहोर जिले के बोरी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पुलिया से टकरा गई, जिसमें पति की मौके पर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को कारण माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 12:24:05 PM IST

सीहोर में दर्दनाक हादसा, पुलिया से टकराई बाइक
सीहोर में दर्दनाक हादसा, पुलिया से टकराई बाइक


Sehore Road Accident: सीहोर जिले के रेहटी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. बोरी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिसमें बाइक चला रहे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

अचानक नियंत्रण खोया

जानकारी के अनुसार, दंपति बाइक से कहीं जा रहे थे. जैसे ही वे बोरी गांव के पास पुलिया के नजदीक पहुंचे, बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे पुलिया से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े.

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पति की मौके पर मौत, पत्नी की हालत गंभीर

हादसे में बाइक चला रहे पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पीछे बैठी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और भीड़ जमा हो गई. कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.

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Tags: bike crash in sehoresehore road accident
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