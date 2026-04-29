Sehore suicide attempt: सीहोर में रेल पटरी पर लेटा युवक, पुलिस ने समय रहते बचाई जान

Sehore suicide attempt: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है. युवक रेल की पटरी पर लेट गया था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे समय रहते सुरक्षित बचा लिया.

सीहोर में रेल पटरी पर लेटा युवक

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई और युवक को ट्रैक से हटाकर थाने ले गई. प्रारंभिक पूछताछ में युवक के इस कदम के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश क्यों की. मामले की जांच जारी है. मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद डायल 100 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने बचाई जान

ट्रेन आने से पहले ही पुलिस ने युवक को ट्रैक से हटाकर सुरक्षित बचा लिया. इसके बाद उसे थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल युवक के इस कदम के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. घटना के दौरान रेलवे ट्रैक पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. सीएसपी अभिनंदन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.