Scooter Catches Fire: चलते-चलते एक्टिवा में लगी आग, ओवरब्रिज पर जलकर खाक; चालक ने कूदकर बचाई जान

Scooter Catches Fire: कटनी शहर के मिशन चौक ओवरब्रिज पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती हुई एक एक्टिवा में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई. चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली.

स्कूटी में अचानक स्पार्किंग

जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे की है. एक्टिवा सवार चांडक चौक से बरगवां की ओर जा रहा था. जैसे ही वह मिशन चौक ओवरब्रिज पर आजाद चौक के पास पहुंचा, तभी स्कूटी में अचानक स्पार्किंग होने लगी और धुआं निकलने लगा.

धू-धू कर जलने लगी स्कूटी

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने तुरंत स्कूटी को रोका और उससे उतर गया. कुछ ही क्षणों में एक्टिवा ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और वह धू-धू कर जलने लगी. घटना के दौरान ओवरब्रिज पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल Media पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

सूझबूझ से टला हादसा

हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. चालक की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. यह घटना वाहन रखरखाव और नियमित तकनीकी जांच की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है.

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