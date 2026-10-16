न पुलिस का खौफ, न रोकने की परवाह! सतना स्टेशन पर युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर गुरुवार देर रात चाय के पैसों को लेकर युवकों में मारपीट हो गई. GRP-RPF जवानों की मौजूदगी के बावजूद हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही नेटिजंस की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, वास्कोडिगामा एक्सप्रेस के सतना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंचने के बाद यह घटना हुई. ट्रेन से उतरे कुछ यात्रियों और चाय बेचने वाले वेंडर के बीच पैसों को लेकर बहस छिड़ गई. देखते ही देखते कहासुनी गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर हंगामे के चलते अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस का भी नहीं दिखा खौफ, सामने ही करने लगे मारपीट

हंगामे की सूचना पर रेल पुलिस के तीन जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने भी युवक मारपीट करते रहे. पुलिस एक युवक को थाने ले जाने लगी, तभी बाकी युवक फिर भिड़ गए. इस घटना से प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई. वायरल हो रहे वीडियो में भी पूरी घटना कैद हो गई है.

वायरल वीडियो ने सुरक्षा पर उठाए सवाल