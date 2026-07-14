मुंह हाथ-पैर बंधे, शरीर पर चोट के निशान, कपड़े भी… मध्य प्रदेश में संदिग्ध हालत में बेहोश मिली नाबालिग लड़की

Satna Minor Girl Found Unconscious: मध्य प्रदेश के सतना के कोलगवां थाना इलाके में मंगलवार को कैमा रेलवे स्टेशन के पास एक नाबालिग लड़की संदिग्ध हालात में बेहोश मिली. राहगीरों ने उसे सड़क किनारे पड़ा देखा और तुरंत आस-पास के लोगों को बताया.

लड़की के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे. उसके शरीर पर चोट के निशान थे और कपड़े अस्त-व्यस्त थे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. ऐसे में चलिए विस्तार से समझें पूरी कहानी.

पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची

सूचना मिलने पर स्थानीय ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने डायल 112 को सूचना दी. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय महिला छोटी बाई कोल की मदद से नाबालिग को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

सूचना मिलने पर CSP देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान और कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी भी जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने डॉक्टरों से पीड़िता की हालत के बारे में पूछताछ की और जांच के संबंध में जरूरी निर्देश दिए.

पीड़िता बयान देने की हालत में नहीं

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नाबालिग बहुत डरी हुई है और फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं है. डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. CSP ने बताया कि जैसे ही उसकी सेहत में सुधार होगा, एक महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज किया जाएगा. तभी घटना के सही हालात का पता चलेगा.

पुलिस CCTV फुटेज और दूसरे सुरागों की जांच कर रही

पुलिस ने क्राइम सीन पर फोकस करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है. आस-पास के CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है. वे घटना के बारे में सुराग जुटाने के लिए आस-पास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि नाबालिग मैहर जिले की हो सकती है. इसके आधार पर मैहर पुलिस से संपर्क किया गया है. फिलहाल, पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है.