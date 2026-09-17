Home > मध्य प्रदेश > Satna Viral Video: दोस्त बनाना चाहता था छात्रा से संबंध, मना किया तो चार सहेलियों ने सुनसान जगह ले जाकर किया गलत काम, वीडियो वायरल

Satna Viral Video: दोस्त बनाना चाहता था छात्रा से संबंध, मना किया तो चार सहेलियों ने सुनसान जगह ले जाकर किया गलत काम, वीडियो वायरल

Satna Girl Viral Video: आरोप है कि 6 सितंबर को आरोपी छात्रा पीड़िता को स्कूटर से अपने साथ यह कहकर ले गई कि उसे बाजार जाना है. हालांकि, वह उसे नगर वन के सामने एक सुनसान इलाके में ले गई, जहां मारपटी की गई.

By: Hasnain Alam | Published: September 17, 2026 7:34:23 PM IST

सतना में सहेलियों ने की छात्रा से मारपीट
सतना में सहेलियों ने की छात्रा से मारपीट


MP Satna Viral Video: मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कॉलेज की एक छात्रा के साथ उसकी ही सहेलियों द्वारा मारपीट की जा रही है. पूरा मामला कोलगवां थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि एक युवक से संबंध बनाने से इनकार करने पर छात्रा से उसकी चार सहेलियों ने मारपीट की. 

पीड़िता विट्स कॉलेज की छात्रा है और घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है, जबकि इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद 11 सितंबर को पीड़िता अपने परिवार के साथ कोलगवां थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.

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पीड़िता को WhatsApp पर परेशान कर रहा था छात्र

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, एक छात्र कथित तौर पर पीड़िता को WhatsApp पर लगातार परेशान करता था. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो कॉलेज की एक अन्य छात्रा ने उस पर अपने दोस्त से संबंध बनाने का दबाव डाला. पीड़िता ने इससे इनकार कर दिया.

आरोप है कि इसके बाद 6 सितंबर को आरोपी छात्रा पीड़िता को स्कूटर से अपने साथ यह कहकर ले गई कि उसे बाजार जाना है. हालांकि, वह उसे नगर वन के सामने एक सुनसान इलाके में ले गई. वहां पहुंचने पर पीड़िता ने देखा कि तीन अन्य लड़कियां पहले से मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि तीनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे.

लात-घूंसों और डंडों से मारपीट का आरोप

शिकायत के अनुसार, वहां मौजूद चारों छात्राओं ने पीड़िता को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. वायरल वीडियो में स्कूटी के पास कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं. वीडियो में एक लड़की दूसरी लड़की के साथ मारपीट करती नजर आ रही है.

आरोप है कि पीड़िता को लात-घूंसों और डंडों से पीटा गया. इस दौरान पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता पर वीडियो कॉल के जरिए उस युवक से माफी मांगने का दबाव बनाया गया, जिससे वह बात नहीं करना चाहती थी.

डर के कारण शुरुआत में नहीं बताई घटना

मारपीट की घटना के बाद पीड़िता कथित तौर पर काफी डर गई और उसने शुरुआत में किसी को इसकी जानकारी नहीं दी. परिवार की परिस्थितियों के कारण भी वह चुप रही. बताया गया है कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं, जबकि उसके पिता बाहर रहते हैं.

मामला तब सामने आया जब मारपीट का वीडियो पीड़िता के एक स्थानीय रिश्तेदार के पास पहुंचा. वीडियो देखने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद पीड़िता ने परिवार के साथ पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया.

सीएसपी ने पूरे मामले पर क्या कहा?

शिकायत मिलने के बाद कोलगवां थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने वायरल वीडियो का परीक्षण कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए.

सतना के सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक, कोलगवां थाना क्षेत्र की एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी सहेलियां उसे बुलाकर ले गईं और उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने चार छात्राओं के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है और मामले की विवेचना की जा रही है.

सीएसपी ने बताया कि शिकायत में किसी युवक से बातचीत को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस वायरल वीडियो, पीड़िता के बयान और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: home-hero-pos-3MP News
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