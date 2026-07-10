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जनपद से लेकर भोपाल तक कौन माई का लाल है, जो पैसा नहीं खाता… सस्पेंड होते ही सब-इंजीनियर ने किया सनसनीखेज दावा

Satish Samele on Corruption Allegations: मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सब-इंजीनियर सतीश समेले, जिन्हें करप्शन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था, अब मीडिया के सामने आए हैं और कई खुलासे किए हैं. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मान लिया है.

By: Shristi S | Published: July 10, 2026 3:27:20 PM IST

सस्पेंड होते ही सब-इंजीनियर सतीश समेले ने किया सनसनीखेज दावा
सस्पेंड होते ही सब-इंजीनियर सतीश समेले ने किया सनसनीखेज दावा


Satish Samele on Bribery Allegations: मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सब-इंजीनियर सतीश समेले, जिन्हें करप्शन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था, अब मीडिया के सामने आए हैं और कई खुलासे किए हैं. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मान लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि करप्शन सिर्फ उनके ऑफिस तक ही सीमित नहीं है; यह पूरे डिपार्टमेंट में फैला हुआ है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांव के सरपंच और सेक्रेटरी से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर कोई कमीशन चाहता है, और यहां तक ​​कि सूटकेस भी भोपाल भेजे जाते हैं. उनके दावों के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्होंने दावा किया कि हर कोई कमीशन लेता है. उन्होंने कहा जनपद से लेकर भोपाल तक कौन माई का लाल नहीं है, जो पैसे नहीं खाता. अगर आप पैसे नहीं ले रहे हैं, तो भगवान हनुमान के सामने अपने बेटे की कसम खाओ. मैं मान लूंगा.

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उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया?

सतीश समेले मझगवां ज़िला पंचायत की हिरौंदी ग्राम पंचायत में काम करते हैं. सरपंचों, सेक्रेटरी और गांववालों ने शिकायत की थी कि वह कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन के दौरान बंदूक लेकर घूमते हैं. इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अपने जवाब में उन्होंने इंस्पेक्शन के दौरान बंदूक लेकर चलने की बात मानी. इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई.

कमीशन के आरोप भोपाल तक फैल गए

उन्होंने आरोप लगाया कि काम शुरू होते ही कमीशन का खेल शुरू हो जाता है. उन्होंने कहा कि सरपंच 10 परसेंट, सेक्रेटरी 5 परसेंट, CRS 3 परसेंट, सब-इंजीनियर 5 परसेंट और डिस्ट्रिक्ट CEO 2 से 3 परसेंट लेते हैं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि भोपाल से दिल्ली तक कमीशन लिया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा ऊपर से आने वाले सभी अधिकारियों को, चाहे वे भोपाल के ही क्यों न हों, सूटकेस दिए जाते हैं, और हम ही उन्हें देते हैं. सब-इंजीनियर रिकवरी एजेंट बन गए हैं. मैं कोर्ट में सबूत पेश करूंगा. उनका दावा है कि पूरा सिस्टम रिश्वत पर आधारित है.

बलि का बकरा बनाने का आरोप

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे सिस्टम को बचाने की कोशिश है. मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने दावा किया कि वह हाई कोर्ट में सारे सबूत पेश करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे वसूली की जाती है और कैसे सब-इंजीनियरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. उनका आरोप है कि भोपाल जैसे दूर-दराज के अधिकारी भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं.

उन्होंने कहा मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, और मुझ पर भी वसूली के आरोप लगे हैं. सब-इंजीनियर सिर्फ़ वसूली एजेंट बन गए हैं. मेरे पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हैं कि डोनेशन कब दिया गया और पैसे ऊपर से नीचे तक कैसे ट्रांसफर किए गए. मैं ये सारे सबूत हाई कोर्ट में पेश करूंगा.

Tags: bhopalcorruption caseMadhya PradeshSatish Samele
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