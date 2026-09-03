‘तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया…’, मर्यादा की हद पार कर गया डॉक्टर? मृत महिला पर भद्दी टिप्पणी के बाद नौकरी से हाथ धोया

Rewa Hospital Case: मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. राहुल मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है. यह कदम एक वीडियो सामने आने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें वो कथित तौर पर एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद महिला के परिवार के साथ असंवेदनशील बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे. राज्य के पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 सितंबर को एक आदेश जारी कर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का पदभार जो रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है. जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. प्रियंका शर्मा को अगले आदेश तक सौंप दिया. आदेश में इस बदलाव का कोई कारण नहीं बताया गया.

तुमने अपनी बहन को प्रेग्नेंट किया- डॉ. मिश्रा

यह कदम 25 साल की कल्पना मिश्रा के परिवार के साथ डॉ. मिश्रा की बातचीत का वीडियो वायरल होने और विपक्ष की आलोचना झेलने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. विवाद तब शुरू हुआ जब डॉ. मिश्रा को कथित तौर पर परिवार के एक सदस्य से यह कहते हुए सुना गया: तुमने अपनी 22 साल की बहन को प्रेग्नेंट करवा दिया , जबकि परिवार अस्पताल से कल्पना के इलाज और मौत के बारे में सवाल कर रहा था. डॉ. मिश्रा ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया और बाद में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी. उन्होंने कहा, ‘मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं. मेरे बयान का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो निकाला जा रहा है.’

यह वीडियो भी,

देश-प्रदेश में वायरल हो गया!

लेकिन, सबसे ऊंची कुर्सी फिर मौन है! “22 साल की बहन को गर्भवती करवा दिया!” ये कहना है रीवा में संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा का! ये कल्पना मिश्रा और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत पर परिजनों को सार्वजनिक रूप से डांट भी रहे… pic.twitter.com/RXQnPw9AuF — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 1, 2026

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सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

हालांकि, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस वीडियो को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सुपरिटेंडेंट को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि डॉ. मिश्रा के संबंध डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से हैं. पटवारी ने सवाल किया कि विवाद के बावजूद डॉ. मिश्रा अपने पद पर क्यों बने रहे, और कार्रवाई में देरी के लिए राजनीतिक संबंधों को जिम्मेदार ठहराया.