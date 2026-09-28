16 सेकंड में 14 वार... दिनदहाड़े 28 साल के युवक पर टूट पड़ा कातिल, लोहे के पाइप से फोड़ा सिर, बीच-बचाव करने पर भी नहीं माना सनकी!

Sagar Murder Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया इलाके में दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां होटल पैराडाइज़ के पास पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्षीय अंकित पटेल (पुत्र रामलाल पटेल, निवासी मानस नगर) की लोहे के पाइप से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह पूरी वीभत्स घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर ने महज 16 सेकंड के भीतर अंकित के सिर पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ 14 वार किए. बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे स्थानीय लोगों के सामने ही आरोपी क्रूरता की सारी हदें पार करता रहा. हालांकि, एक अन्य युवक ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर को खींचकर अलग किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान अंकित को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सागर के एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि पुरानी रंजिश के इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज को मुख्य आधार बनाकर फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और जिला प्रशासन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठा रहा है.

घात लगाए बैठा था कातिल

सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक पर सरेआम कातिलाना हमला कर दिया गया. मानस नगर के रहने वाले 28 वर्षीय अंकित पटेल किसी काम से बाहर थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावर ने उन पर लोहे के पाइप से अचानक हमला बोल दिया. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई और लोग सहम गए.

⚠️ Disturbing visuals ahead. Viewer discretion is advised.

A young man named Ankit Patel was reportedly beaten to death in Sagar, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/GWcxHPMyhf

— Reform India (@ReformMov_India) September 27, 2026

16 सेकंड में 14 वार, बेरहमी से फोड़ा सिर

इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर किस कदर बेखौफ था. उसने सिर्फ 16 सेकंड के अंतराल में अंकित के सिर पर लोहे के पाइप से एक के बाद एक 14 भीषण वार किए. आसपास मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और आखिरकार एक साहसी युवक ने आगे बढ़कर आरोपी को खींचा और उसे पीड़ित से दूर किया, जिसके बाद आरोपी मौके से भागने में सफल रहा.

पुरानी रंजिश में रची खौफनाक साजिश

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले गई, जहां उनकी जान नहीं बच सकी. एसपी अनुराग सुजानिया के अनुसार, पीड़ित और आरोपी के बीच पुराना विवाद था. पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मर्डर की हर एंगल से जांच कर रही है. इसी बीच, सागर पुलिस ने हाल ही में ‘सागर गोल्ड’ जहरीली शराब कांड (संदिग्ध मौतों) में शामिल इनामी मुख्य आरोपी मनीष लोधी के साथ एक एनकाउंटर को भी अंजाम दिया है, जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान मुख्य आरोपी और उसका साथी घायल हो गए.

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